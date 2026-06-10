10 de junio de 2026
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Esquí en Mendoza: un reconocido parque de nieve se anticipa y abre la temporada 2026

La temporada de esquí 2026 arranca en Mendoza con la apertura de un parque de recreación que produjo nieve artificial para recibir a los primeros visitantes.

Esquí en Mendoza: un reconocido parque de nieve se anticipa y abre la temporada 2026.

Esquí en Mendoza: un reconocido parque de nieve se anticipa y abre la temporada 2026.

 Por Natalia Mantineo

En medio de la expectativa por el invierno y la escasez de nieve en alta montaña, el turismo de alta montaña calienta motores. El tradicional parque de nieve mendocino, Los Puquios, anunció que abrirá sus puertas este viernes 12 de junio, adelantándose a la temporada gracias a la producción artificial. En contrapartida, el resto de los centros de esquí de la provincia de Mendoza aguardan el temporal para definir sus inauguraciones.

Las autoridades del complejo detallaron a Sitio Andino que, "si bien en las últimas horas comenzó a registrarse una leve nevisca en la zona que acumula unos 10 centímetros de base natural, la apertura anticipada es posible gracias a las tareas de fabricación artificial que el equipo operativo realizó durante las últimas semanas para la preparación de los terrenos".

Para celebrar el comienzo de la Temporada 2026, desde Los Puquios informaron que habrá una tarifa inaugural promocional de $40.000 por persona, válida desde el viernes 12 hasta el lunes 15 de junio, inclusive.

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Esquí en Mendoza: Los Puquios abren la temporada 2026.

Esquí en Mendoza: Los Puquios abren la temporada 2026.

Esquí en Mendoza: servicios habilitados para la apertura

De acuerdo con la información oficial, para este viernes, el parque tendrá operativo su famoso Estadio de Trineos, uno de los sectores predilectos de las familias que visitan la alta montaña mendocina.

"Esta área contará con sus respectivos medios de elevación habilitados para optimizar el acceso y garantizar el entretenimiento seguro", refirió Eduardo Soler, responsable del predio. Además, desde la empresa informaron que "la temporada comercial arranca con importantes mejoras de infraestructura, servicios e inversiones destinadas a fortalecer la experiencia de los visitantes".

Desde la jornada de apertura, los turistas y mendocinos podrán acceder a los siguientes servicios:

  • Estadio de Trineos con medios de elevación en funcionamiento.

  • Playa de estacionamiento incluida en el valor del ticket de ingreso.

  • Locales de alquiler de indumentaria técnica y equipos para nieve.

  • Servicios gastronómicos de montaña y área de picnic acondicionada.

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El personal operativo del complejo continuará con la producción de nieve artificial y el acondicionamiento de nuevos sectores a fin de habilitar, de forma progresiva, el resto de las áreas recreativas en sintonía con las condiciones climáticas y las futuras precipitaciones.

Incertidumbre y expectativa en Penitentes y Las Leñas

Por otro lado, la realidad de los principales centros de esquí de la provincia muestra un panorama de marcada cautela y supeditado estrictamente a los factores meteorológicos de alta montaña.

En el caso de Penitentes, las autoridades explicaron a este medio que, "por el momento, no hay novedades institucionales ni fechas confirmadas sobre el inicio de las actividades invernales. Desde el complejo señalaron que dependen de la intensidad del temporal previsto para mediados de esta semana y de verificar si el volumen acumulado permite el posterior pisado de las pistas".

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Penitentes, a la espera de nieve para inaugurar la temporada 2026.

Penitentes, a la espera de nieve para inaugurar la temporada 2026.

Por su parte, desde el Valle de Las Leñas aclararon que los lanzamientos de temporada suelen pautarse habitualmente para finales de junio, pero que la coyuntura actual obliga a mantener la fecha bajo reserva.

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Las Leñas prevé abrir la temporada a fin de mes, dependen de la cantidad de nieve que precipite.

Las Leñas prevé abrir la temporada a fin de mes, dependen de la cantidad de nieve que precipite.

"En el Valle no hay nieve en este momento", indicaron de forma categórica. No obstante, los operadores se mantienen con altas expectativas ante el ingreso de la masa de aire polar, con la esperanza de que el marcado descenso térmico les provea de las condiciones de frío necesarias para comenzar a activar sus propios sistemas de fabricación de nieve artificial y asegurar un inicio de temporada óptimo.

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