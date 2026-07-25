Los rincones comerciales de Mendoza que transforman una salida común en un gran plan

Durante el invierno , Mendoza se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan naturaleza, aire libre y nuevos lugares por descubrir. En esta ocasión, te invitamos a conocer cuatro shoppings de Mendoza ideales para disfrutar, recorrer y crear nuevos recuerdos.

Por un lado, Palmares Open Mall , ubicado en Godoy Cruz sobre Avenida San Martín Sur 2875, es uno de los centros comerciales más importantes de Mendoza. Su formato a cielo abierto reúne una amplia variedad de locales, propuestas gastronómicas, cines y espacios recreativos, convirtiéndolo en un punto de referencia para compras y entretenimiento.

Mendoza Shopping , ubicado en Guaymallén sobre Acceso Este y calle Las Cañas, es otro de los complejos comerciales más concurridos de la provincia. Cuenta con una amplia oferta de tiendas, patio de comidas, salas de cine y espacios de entretenimiento para todas las edades.

Además, La Barraca Mall , situado en Guaymallén sobre Avenida Las Cañas 1833, se destaca por combinar comercios, restaurantes, cafeterías, cine y diversas propuestas recreativas. Gracias a su variada oferta, se ha consolidado como uno de los principales paseos comerciales del Gran Mendoza.

También se encuentra Espacio Costanera, ubicado junto a la Terminal de Ómnibus de Mendoza, en Guaymallén. Este moderno paseo reúne locales comerciales, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento, además de ofrecer servicios para viajeros y visitantes. Su ubicación estratégica y su variada oferta lo convierten en una nueva alternativa para recorrer y disfrutar.

En una provincia reconocida por sus paisajes, la gastronomía y el turismo, estos espacios se han convertido en una opción cada vez más elegida para complementar la experiencia de quienes viven o visitan Mendoza.