25 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Los rincones comerciales de Mendoza que transforman una salida común en un gran plan

Mendoza ofrece propuestas ideales para disfrutar durante el invierno. Conocé cuatro shoppings perfectos para recorrer, hacer compras y vivir nuevos momentos.

Los rincones comerciales de Mendoza que transforman una salida común en un gran plan

Los rincones comerciales de Mendoza que transforman una salida común en un gran plan

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante el invierno, Mendoza se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan naturaleza, aire libre y nuevos lugares por descubrir. En esta ocasión, te invitamos a conocer cuatro shoppings de Mendoza ideales para disfrutar, recorrer y crear nuevos recuerdos.

Mendoza Shopping

Mendoza Shopping

Si no sabés qué hacer en Mendoza, estos paseos comerciales pueden sorprenderte

Por un lado, Palmares Open Mall, ubicado en Godoy Cruz sobre Avenida San Martín Sur 2875, es uno de los centros comerciales más importantes de Mendoza. Su formato a cielo abierto reúne una amplia variedad de locales, propuestas gastronómicas, cines y espacios recreativos, convirtiéndolo en un punto de referencia para compras y entretenimiento.

Mendoza Shopping, ubicado en Guaymallén sobre Acceso Este y calle Las Cañas, es otro de los complejos comerciales más concurridos de la provincia. Cuenta con una amplia oferta de tiendas, patio de comidas, salas de cine y espacios de entretenimiento para todas las edades.

Además, La Barraca Mall, situado en Guaymallén sobre Avenida Las Cañas 1833, se destaca por combinar comercios, restaurantes, cafeterías, cine y diversas propuestas recreativas. Gracias a su variada oferta, se ha consolidado como uno de los principales paseos comerciales del Gran Mendoza.

También se encuentra Espacio Costanera, ubicado junto a la Terminal de Ómnibus de Mendoza, en Guaymallén. Este moderno paseo reúne locales comerciales, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento, además de ofrecer servicios para viajeros y visitantes. Su ubicación estratégica y su variada oferta lo convierten en una nueva alternativa para recorrer y disfrutar.

En una provincia reconocida por sus paisajes, la gastronomía y el turismo, estos espacios se han convertido en una opción cada vez más elegida para complementar la experiencia de quienes viven o visitan Mendoza.

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