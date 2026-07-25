Día del Santo Patrono Santiago: por qué se celebra hoy, 25 de julio

Cada 25 de julio se conmemora el Día del Santo Patrono Santiago , santo patrono de la provincia de Mendoza. La fecha recuerda su vida, su misión como uno de los doce apóstoles de Jesús y el legado espiritual que dejó en la tradición cristiana, además de su profunda importancia para la fe e identidad de los mendocinos.

El nombre Santiago tiene su origen en la expresión latina Sant Iacob, derivada del nombre hebreo Jacob . Durante las batallas, los soldados españoles solían invocar: “¡Sant Iacob, ayúdanos!”. Con el paso del tiempo y la pronunciación popular, esa expresión evolucionó fonéticamente hasta convertirse en Santiago .

Santiago Apóstol fue uno de los doce discípulos de Jesús y es reconocido como el primer mártir del cristianismo entre los apóstoles . De acuerdo con las Escrituras y la tradición cristiana, inició su misión evangelizadora en Judea y luego predicó el Evangelio en España, entonces bajo el dominio del Imperio Romano. Su labor estuvo marcada por la persecución y el sufrimiento, hasta que fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I, tal como relatan los Hechos de los Apóstoles.

La tradición también sostiene que Santiago preparó el camino para la devoción a la Virgen María como el Pilar de la Iglesia . En febrero de 2014, el papa Francisco evocó su mensaje al reflexionar sobre los conflictos armados y citó sus palabras: “Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes”, resaltando el llamado del apóstol a la fe, la esperanza y la cercanía con Dios.

Tras su muerte, Santiago fue sepultado en Jerusalén. Sin embargo, según la tradición, hacia el año 830 d. C. sus restos fueron trasladados a Galicia y posteriormente a Compostela, donde se levantó la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. Este templo se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del cristianismo y en el destino final del histórico Camino de Santiago, recorrido cada año por miles de peregrinos de todo el mundo.

La historia de Santiago Apóstol que explica por qué el 25 de julio es tan importante en Mendoza Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La historia de Santiago Apóstol como patrono de la provincia de Mendoza

Cuando el conquistador español Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza, el 2 de marzo de 1561, eligió a San Pedro como patrono y abogado de la nueva población. Sin embargo, tras la pérdida de las Actas Capitulares correspondientes a los primeros cinco años de vida de la ciudad, el culto a Santiago Apóstol comenzó a consolidarse entre los habitantes.

Una prueba de ello aparece en un acta del 22 de junio de 1566, en la que se menciona la entrega del estandarte al Alférez Real en la víspera de la festividad de Santiago. Este documento evidencia que el apóstol ya ocupaba un lugar central en la vida religiosa, cívica y simbólica de la comunidad mendocina.

A partir de 1575, Santiago Apóstol fue reconocido oficialmente como "Patrón de las Españas y a quien esta ciudad tiene por Patrón y Abogado", consolidando su figura como protector espiritual de Mendoza y dando origen a una tradición que se mantiene viva hasta la actualidad.

Siglos más tarde, en 1976, la Ley Provincial N.º 4.081 declaró feriado el 25 de julio en todo el territorio mendocino en homenaje al Santo Patrono. El artículo 1.º de la norma establece: "Declárase feriado en todo el territorio de la Provincia el día veinticinco (25) de julio, en homenaje al Apóstol Santiago, Santo Patrono de la Provincia de Mendoza. En ese día regirán las normas legales sobre descanso dominical".

Como parte de esta celebración, cada 25 de julio cientos de fieles participan de la tradicional procesión en honor a Santiago Apóstol. La imagen del santo recorre las calles del microcentro de la Ciudad de Mendoza, partiendo desde la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, ubicada sobre la Peatonal Sarmiento, en una manifestación de fe que forma parte del patrimonio religioso e histórico de la provincia.

Qué pasa en Mendoza durante el feriado por Santiago Apóstol

El feriado por Santiago Apóstol no solo da lugar a una de las celebraciones religiosas más importantes de Mendoza, sino que también modifica el funcionamiento de distintos servicios en toda la provincia.

Antes de organizar tu jornada, consultá cómo será la atención del transporte público y el comercio, además del cronograma de misas, la tradicional procesión y las actividades culturales programadas para homenajear al Santo Patrono.