25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Hipódromo de Mendoza

El Clásico Santo Patrono Santiago se disputa esta tarde en el Hipódromo de Mendoza

La prueba central de la jornada en el Hipódromo de Mendoza tiene su largada prevista para las 17.15 horas.

El Hipódromo de Mendoza recibe una nueva edición del Clásico Patrono Santiago.

El Hipódromo de Mendoza recibe una nueva edición del Clásico Patrono Santiago.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Deportes

El Hipódromo de Mendoza celebrará este sábado 25 de julio su octava reunión hípica del año, cuya principal atracción será el Clásico Santo Patrono Santiago, que se correrá sobre una distancia de 2.200 metros.

La programación incluirá siete carreras largas, entre ellas varios clásicos, y tres competencias cortas. La prueba central de la jornada tiene su largada prevista para las 17.15 horas.

Los candidatos al Clásico Patrono Santiago

Para la gran competencia fueron anotados siete ejemplares Sangre Pura de Carrera (SPC). Sin embargo, The Cyclone, que llegaba en buenas condiciones a la prueba, podría quedar afuera debido a una lesión sufrida durante sus últimos entrenamientos.

Entre los principales candidatos aparece The Gun, caballo perteneciente a la caballeriza Don Cristóbal, pensionado de Ramón Abrales y que será conducido por el jockey Rodrigo Argüello.

Otro de los ejemplares destacados es Endo Verde, último ganador del Clásico Vendimia. El experimentado caballo pertenece al empresario sanjuanino Gastón Ávila, es entrenado por Sergio Perona y tendrá la monta de Lucas Noriega.

También asoma como candidato Irlam, entrenado por Florindo Catapano y representante de la caballeriza El Principiante. Su jockey será Gerardo Tempesti.

La nómina se completa con Tiziano Joy, de la caballeriza Don Radium; Tambaqui, representante del stud Don Chiqui; Master Yoda, de La Dominga; y A Mares, ejemplar proveniente de San Juan que será conducido por el reconocido jockey Juan Carlos “Chupino” Noriega.

Carreras cortas y otros clásicos en el Hipódromo de Mendoza

Dentro de la programación también se disputarán el Clásico Cuadrero Municipalidad de San Martín, el Clásico Municipalidad de Junín y otra carrera sobre una distancia de 475 metros.

Las puertas del Hipódromo de Mendoza estarán abiertas desde las 8.00 horas, mientras que la primera competencia se largará a las 10.00 horas. El valor de la entrada será de $2.000 por persona.

Actividades para toda la familia

Además de las competencias dentro de la pista, el público podrá disfrutar de un patio de artesanos, puestos de comidas rápidas y la participación de emprendedores del programa Raíces Mendoza, que ofrecerán sus productos durante la jornada.

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