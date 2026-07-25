Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto buscará un buen tiempo en la clasificación de este sábado.

La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Hungría , correspondiente a la undécima fecha del calendario 2026, luego de la victoria de Kimi Antonelli y el décimo puesto conseguido por Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.

El piloto argentino sumó un punto en el Gran Premio de Bélgica y tendrá una nueva oportunidad de ubicarse entre los diez primeros en el circuito de Hungaroring .

Sin embargo, Colapinto deberá recuperarse de un viernes complicado. El pilarense no participó de la primera práctica libre porque cedió su lugar al piloto de reserva Paul Aron y, durante la FP2, sufrió un accidente que le impidió completar la sesión.

Durante la segunda práctica, Colapinto perdió el control de su Alpine A526 en la última curva, realizó un trompo e impactó con la parte trasera del monoplaza contra las barreras.

El incidente se produjo en un sector de baja adherencia y provocó una bandera roja, mientras los auxiliares retiraban el vehículo de la pista.

La Fórmula 1 informó que Alpine deberá realizar trabajos de reparación durante la noche para intentar que el auto esté en condiciones de afrontar la tercera práctica libre del sábado.

De esta manera, el argentino llegará a la última sesión de entrenamiento con menos tiempo de pista que sus rivales antes de disputar la clasificación.

Así fue el rendimiento de Franco Colapinto en la tercera práctica libre del GP de Hungría

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el comienzo de la tercera práctica libre (FP3) de Franco Colapinto fue cauteloso, con un ritmo discreto y sin buscar tiempos de referencia en sus primeras vueltas.

Sin embargo, a medida que avanzó la sesión, el piloto argentino fue ganando confianza y mejorando sus registros, hasta ubicarse en el octavo puesto cuando se cumplía la primera media hora.

En el tramo final, Colapinto optó por priorizar un simulacro de carrera para trabajar el rendimiento con mayor carga de combustible, en lugar de buscar una vuelta rápida. Esa estrategia hizo que fuera cediendo posiciones en la tabla de tiempos y, finalmente, cerró la sesión en el 14.º lugar, a tres décimas de su compañero Pierre Gasly y tras ser superado sobre el final por Arvid Lindblad.

En la parte alta de la clasificación, Lando Norris, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli ocuparon los tres primeros puestos, separados por apenas una décima.

Horarios del GP de Hungría de la Fórmula 1

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: realizada.

realizada. Práctica libre 2: realizada.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: realizada.

realizada. Clasificación: de 11.00 a 12.00 hora argentina.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.00 hora argentina.

El Gran Premio de Hungría se disputará sobre un total de 70 vueltas.

Cómo es el circuito de Hungaroring

El Hungaroring es uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario. Su trazado angosto, la escasez de rectas extensas y la sucesión permanente de curvas dificultan los sobrepasos y obligan a los pilotos a mantener un ritmo preciso.

La pista requiere una elevada carga aerodinámica y exige especialmente a los neumáticos, debido a que las curvas se encuentran encadenadas y ofrecen pocos sectores de descanso.

El circuito fue construido en menos de nueve meses y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1986.

Datos del Hungaroring

Longitud: 4,381 kilómetros.

Cantidad de vueltas: 70.

Distancia total: 306,63 kilómetros.

Curvas: 14.

Récord de vuelta: 1:16.627, establecido por Lewis Hamilton en 2020.