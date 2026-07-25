El Club Atlético River Plate oficializó la salida de Juan Fernando Quintero: rescindió su contrato y quedó libre

El Club Atlético River Plate oficializó este sábado la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero , poniendo fin al tercer ciclo del mediocampista colombiano en el club. La decisión se tomó de común acuerdo entre ambas partes, por lo que el futbolista de 33 años quedó con el pase en su poder y podrá negociar libremente con cualquier institución.

La salida se produce luego de varias semanas marcadas por la incertidumbre y en medio de un evidente conflicto entre el jugador y el entrenador Eduardo Coudet , quien había cuestionado públicamente la ausencia del colombiano tras la Copa del Mundo 2026.

Después de disputar el Mundial con la selección de Colombia, donde jugó cuatro partidos y aportó una asistencia, Quintero no se reincorporó a los entrenamientos de River.

Mientras Coudet sostenía que el volante debía presentarse el jueves pasado, el futbolista aseguró que desde el final del Torneo Apertura 2026, cuando fue licenciado, no había mantenido conversaciones con el entrenador.

Con el conflicto instalado, la dirigencia decidió respaldar al cuerpo técnico y acordó con el jugador la finalización anticipada de su vínculo.

El mensaje de despedida del Club Atlético River Plate

A través de sus canales oficiales, el club despidió al colombiano con un mensaje de reconocimiento por su aporte a la historia de la institución.

"El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos".

El mensaje hace referencia al inolvidable gol convertido por Quintero en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors, disputada en Madrid, una de las páginas más recordadas de la historia riverplatense.

Un tercer ciclo con menos protagonismo

El colombiano había regresado a River a mediados de 2025, luego de que el club desembolsara cerca de tres millones de dólares por su pase.

En este último ciclo disputó 40 partidos, mientras que a lo largo de sus tres etapas con la camiseta del "Millonario" acumuló 137 encuentros, además de goles, asistencias y títulos que lo convirtieron en uno de los futbolistas extranjeros más queridos por los hinchas.

Durante el comienzo del Apertura 2026 fue titular e incluso llevó la cinta de capitán en algunos partidos bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, tras la salida del "Muñeco" y la llegada de Eduardo Coudet, perdió protagonismo. Aunque fue determinante en los octavos de final con un gol y una asistencia, dejó de ser una pieza habitual y ni siquiera sumó minutos en la semifinal del torneo.

El adiós de un ídolo reciente

Quintero llegó por primera vez a River en 2018 procedente del Porto y rápidamente se ganó un lugar en la historia del club.

Durante ese primer ciclo conquistó cuatro títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana, antes de ser transferido al Shenzhen de China.

En 2022 tuvo un segundo paso por Núñez y, tras una nueva etapa en el exterior, regresó en 2025 para cumplir su tercer ciclo.

Ahora, con la rescisión oficializada, el colombiano vuelve a quedar como agente libre y buscará un nuevo destino para continuar su carrera.