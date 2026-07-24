24 de julio de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima recibe a Central Córdoba en el inicio del Torneo Clausura 2026

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza inicia el segundo semestre ante un Central Córdoba que será dirigido por una dupla interina tras la renuncia de Lucas Pusineri.

El Lobo lo ganó desde el arranque.

El Lobo lo ganó desde el arranque.

Foto: Prensa Club Atlético Gimnasia y Esgrima

El encuentro comenzará a las 16.45 horas, se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y contará con el arbitraje de Andrés Gariano. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Lobo volverá a la actividad oficial después del extenso receso por el Mundial y buscará comenzar con una victoria una etapa clave en su objetivo de afianzarse en la Primera División y asegurar la permanencia.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima comienza una etapa clave

El conjunto mendocino afrontará el inicio del Clausura luego de completar su primera pretemporada bajo la conducción de Darío Franco, quien asumió durante la parte final del Torneo Apertura.

La dirigencia decidió darle continuidad al proyecto del entrenador y mantener gran parte de la base del plantel para encarar el segundo semestre. Durante el primer torneo del año, Gimnasia consiguió 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas.

Consciente de que deberá luchar por la permanencia hasta el cierre de la temporada, el Lobo intentará hacerse fuerte como local y comenzar el campeonato sumando tres puntos ante su gente.

El Club Atlético Central Córdoba llega con un entrenador interino

Central Córdoba, que tuvo una irregular participación en el Torneo Apertura, comenzará el nuevo certamen atravesado por importantes cambios en su cuerpo técnico.

Lucas Pusineri renunció al cargo por motivos personales pocos días antes del comienzo del Clausura. Por esa razón, el equipo santiagueño será dirigido ante Gimnasia por la dupla interina integrada por Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

Mientras tanto, la dirigencia del Ferroviario ultima los detalles para la llegada de Sebastián Domínguez, quien tuvo experiencias anteriores como entrenador de Tigre y Vélez.

En el Matador, Domínguez dirigió 29 encuentros y consiguió ocho triunfos, diez empates y once derrotas. Su paso por Vélez fue más breve: permaneció durante siete fechas y no logró obtener victorias en el torneo local.

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