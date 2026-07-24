Andes Fútbol Club sorprendió con una espectacular jugada colectiva

La categoría 2014 de Andes Fútbol Club, de General Alvear, protagonizó una de las jugadas más comentadas y admiradas de las últimas horas en las redes sociales.
Con visión de juego y movimientos coordinados, los chicos de Andes Fútbol Club construyeron un gol digno de los mejores equipos profesionales.
La categoría 2014 de Andes Fútbol Club, de General Alvear, protagonizó una de las jugadas más comentadas y admiradas de las últimas horas en las redes sociales.
Antes de empujar la pelota al fondo de la red, los pequeños futbolistas construyeron una magistral secuencia de casi 15 toques consecutivos, en la que prácticamente participó todo el equipo.
Con pases precisos, visión de juego y movimientos coordinados, los jugadores de Andes FC trasladaron la pelota de un sector a otro del campo hasta encontrar el espacio necesario para definir la acción.
La jugada culminó en gol y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la calidad técnica, el compañerismo y el juego colectivo demostrado por los chicos.
La categoría 2014 del conjunto alvearense dejó en claro que, incluso desde las divisiones infantiles, el fútbol puede ofrecer acciones de gran nivel y enseñar que la mejor manera de llegar al gol es jugando en equipo.