Andes Fútbol Club sorprendió con una espectacular jugada colectiva

El golazo de los chicos de la categoría 2014 de Andes Fútbol Club.

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Antes de empujar la pelota al fondo de la red, los pequeños futbolistas construyeron una magistral secuencia de casi 15 toques consecutivos, en la que prácticamente participó todo el equipo.

Una jugada colectiva que se volvió viral Con pases precisos, visión de juego y movimientos coordinados, los jugadores de Andes FC trasladaron la pelota de un sector a otro del campo hasta encontrar el espacio necesario para definir la acción.

La jugada culminó en gol y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la calidad técnica, el compañerismo y el juego colectivo demostrado por los chicos.

La categoría 2014 del conjunto alvearense dejó en claro que, incluso desde las divisiones infantiles, el fútbol puede ofrecer acciones de gran nivel y enseñar que la mejor manera de llegar al gol es jugando en equipo. César Araya, entrenador de Andes Fútbol Club dialogó con Noticiero Andino