Tupungato invierte 2,6 millones de dólares en una obra hídrica estratégica

La construcción del Acueducto del Oeste en Tupungato continúa avanzando de acuerdo con el cronograma previsto. A más de 55 días del inicio de los trabajos, ya se ejecutan tareas de zanjeo y colocación de cañerías en diferentes sectores del distrito de San José.

Se trata de una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de los últimos años para el departamento. El proyecto es financiado íntegramente con los Fondos del Resarcimiento de la Provincia de Mendoza y representa una inversión cercana a los 2,6 millones de dólares .

La iniciativa busca fortalecer el sistema de producción y distribución de agua potable, acompañar el crecimiento poblacional de Tupungato y garantizar la prestación del servicio durante las próximas décadas.

Actualmente, las tareas se desarrollan en distintos frentes de obra , entre ellos la Ruta Provincial, frente al Centro Integrador Comunitario (CIC), la escuela Vicente Gil y el Jardín Maternal y Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF) Nº 46.

En estos sectores se prioriza la colocación de las cañerías y el posterior cierre de las zanjas para reducir las molestias y reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y vecinos.

Los trabajos comprenden la excavación de zanjas, la preparación de la base con arena, la instalación de las cañerías, la colocación de cintas de seguridad para proteger la red y el tapado completo de las excavaciones. Desde el municipio aseguraron que las tareas se desarrollan respetando las normas de higiene, seguridad laboral y seguridad vial.

La obra en Tupungato podría terminar antes de lo previsto

El director de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Tupungato, Marcelo Alonso, destacó que el ritmo de ejecución supera las previsiones iniciales.

“Estamos trabajando desde el primer mes para reducir los plazos de ejecución. La empresa presentó un plan de obra de 12 meses, pero, por pedido del intendente Gustavo Aguilera, estamos avanzando para intentar finalizar en aproximadamente nueve meses, siempre que las condiciones lo permitan”, explicó.

Según el funcionario, el objetivo es acortar en alrededor de tres meses el plazo inicialmente establecido para completar el proyecto.

Ya colocaron más de 3.300 metros de cañería

Hasta el momento, se encuentran en ejecución más de 3.300 metros de cañería de PVC de alta resistencia, una extensión que representa aproximadamente el 50% del total previsto para el acueducto.

Las cañerías tienen un diámetro de 160 milímetros y están diseñadas para soportar altas presiones. Además, el sistema contará en el futuro con válvulas reguladoras destinadas a evitar roturas en la red principal.

“Es una cañería de muy buena calidad que nos permitirá mejorar la operación del sistema y preservar la infraestructura a largo plazo”, señaló Alonso.

En paralelo, ya se ejecutó cerca del 50% de las excavaciones correspondientes al primer tramo de la obra. Mientras tanto, continúan llegando materiales y avanzan las tareas de instalación con personal de la empresa adjudicataria y trabajadores locales.

Una obra que transformará el abastecimiento de agua en Tupungato

El proyecto contempla la construcción de un nuevo pozo de agua potable, un acueducto de más de 6,6 kilómetros, una reserva con capacidad para 240 metros cúbicos y una nueva red de distribución.

También se instalará un parque solar fotovoltaico, que será utilizado para abastecer energéticamente el sistema de bombeo. La nueva infraestructura permitirá fortalecer el suministro de agua potable en los distritos de San José y Villa Bastías.

Actualmente, el sistema se abastece principalmente del manantial de Estancia Atamisque y de un pequeño pozo existente. La obra incorporará una nueva fuente de producción de agua para responder a la creciente demanda de la población.

Cómo se financia el Acueducto del Oeste

La obra forma parte de un convenio de cooperación firmado entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tupungato. El proyecto es financiado con los Fondos del Resarcimiento, recursos provinciales destinados a desarrollar obras estratégicas de infraestructura en los municipios.

En este marco, la Municipalidad de Tupungato actúa como organismo subejecutor y está a cargo de la inspección y supervisión técnica de los trabajos.

Piden circular con precaución

Alonso destacó el acompañamiento de los vecinos durante el desarrollo de las tareas y pidió extremar las precauciones al transitar por los sectores intervenidos.

“Pedimos circular a menor velocidad y respetar la señalización. Sabemos que las obras generan molestias temporales, pero estamos trabajando para ejecutarlas de la manera más rápida y segura posible, cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad”, expresó.

El Plan Maestro de Agua Potable de Tupungato

El Acueducto del Oeste forma parte del Plan Maestro de Agua Potable impulsado por la Municipalidad de Tupungato.La planificación contempla nuevas perforaciones y futuros acueductos destinados a fortalecer el abastecimiento en distintos sectores del departamento.

“Estamos trabajando para que el déficit hídrico pueda suplirse con nuevas fuentes de producción y una red más eficiente que acompañe el crecimiento de Tupungato”, concluyó Alonso.