Preocupación en Tunuyán por una obra hídrica vinculada a un loteo privado

Pozo Villa Anita en Tunuyán.

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Por Sitio Andino Departamentales







Vecinos del barrio Villa Anita, ubicado en Colonia Las Rosas, Tunuyán, manifestaron su preocupación por una obra que tendría como objetivo conectar una surgente de agua con un loteo privado de la zona.

Ante el reclamo de los residentes, Noticiero Andino consultó a AYSAM. Agua Y Saneamiento Mendoza para conocer detalles sobre los trabajos y determinar quién está a cargo de la intervención.

Qué respondió AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza sobre la perforación Desde la empresa confirmaron que la perforación pertenece a la Municipalidad de Tunuyán y brindaron precisiones sobre el estado en el que se encuentra actualmente el proyecto.

Además, Noticiero Andino accedió a información técnica aportada por fuentes vinculadas al Departamento General de Irrigación, con el objetivo de esclarecer el alcance de la obra y las condiciones en las que se desarrollan los trabajos.

La situación generó inquietud entre los habitantes de Villa Anita, quienes buscan conocer el destino del recurso hídrico y el posible impacto que la intervención podría tener en el barrio.