24 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Preocupación en Tunuyán por una obra hídrica vinculada a un loteo privado

Habitantes de Villa Anita expresaron su inquietud por una obra que buscaría conectar una surgente de agua con un emprendimiento privado de Colonia Las Rosas en Tunuyán.

Pozo Villa Anita en Tunuyán.

Pozo Villa Anita en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Vecinos del barrio Villa Anita, ubicado en Colonia Las Rosas, Tunuyán, manifestaron su preocupación por una obra que tendría como objetivo conectar una surgente de agua con un loteo privado de la zona.

Ante el reclamo de los residentes, Noticiero Andino consultó a AYSAM. Agua Y Saneamiento Mendoza para conocer detalles sobre los trabajos y determinar quién está a cargo de la intervención.

Qué respondió AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza sobre la perforación

Desde la empresa confirmaron que la perforación pertenece a la Municipalidad de Tunuyán y brindaron precisiones sobre el estado en el que se encuentra actualmente el proyecto.

Además, Noticiero Andino accedió a información técnica aportada por fuentes vinculadas al Departamento General de Irrigación, con el objetivo de esclarecer el alcance de la obra y las condiciones en las que se desarrollan los trabajos.

La situación generó inquietud entre los habitantes de Villa Anita, quienes buscan conocer el destino del recurso hídrico y el posible impacto que la intervención podría tener en el barrio.

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