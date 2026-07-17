Vacaciones de invierno: el Valle de Uco recibe turistas con propuestas para todos los gustos

Pájaron Pintados y Restaurante en Tunuyán, una propuesta turística destacada en el Valle de Uco.

Gran parte del país se encuentra atravesando el receso invernal , mientras que en la provincia de Buenos Aires las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes y se extenderán hasta el 31 de julio . En este contexto, el Valle de Uco registra un importante movimiento de visitantes y se prepara para recibir una mayor cantidad de turistas durante los próximos días.

La región ofrece diferentes alternativas para quienes buscan combinar paisajes, gastronomía, vinos y actividades recreativas durante las vacaciones de invierno.

Con la llegada de visitantes provenientes de distintos puntos del país, los prestadores turísticos del Valle de Uco mantienen buenas expectativas para la segunda parte del receso.

La gastronomía regional, las bodegas, los caminos del vino y los paisajes cordilleranos aparecen entre las propuestas más elegidas por quienes llegan a departamentos como Tunuyán, Tupungato y San Carlos .

Además, restaurantes, alojamientos y emprendimientos turísticos prepararon diferentes experiencias destinadas a familias, parejas y grupos de amigos.

Gastronomía y vinos, entre las propuestas más elegidas

Juan Asqueta, propietario de Pájaros Pintados Restaurante y Tienda de Vinos, dialogó con Noticiero Andino desde Tunuyán y se refirió a la llegada de turistas durante las vacaciones de invierno.

El empresario destacó el movimiento que se registra en la región y las expectativas del sector ante el inicio del receso en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Mendoza.

En este escenario, el Valle de Uco se consolida como una de las alternativas más atractivas para disfrutar del invierno, con propuestas que combinan buena gastronomía, vinos mendocinos y paisajes únicos.

Vacaciones de invierno en el Valle de Uco: propuestas turísticas de excelencia

Vacaciones de invierno en el Valle de Uco