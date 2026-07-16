El museo gratuito que sorprende a grandes y chicos durante las vacaciones de invierno

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El Museo Juan Cornelio Moyano, una propuesta cultural imperdible para conocer Mendoza El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” es una de las propuestas culturales más interesantes para visitar en Mendoza, especialmente durante el receso invernal. Este espacio invita a descubrir el pasado y la riqueza natural de la región a través de piezas, investigaciones y exhibiciones que recorren desde la historia de los seres vivos hasta las culturas que habitaron el territorio.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” Foto: @lucianomvalentino El edificio se encuentra dentro del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza, en la zona de Avenida Las Tipas y Prado Español. En sus diferentes salas, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de contenidos vinculados con la paleontología, la antropología, la fauna, la flora y la biodiversidad, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan aprender como para familias que desean realizar un paseo distinto.

Cómo llegar al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” Además de sus muestras permanentes, el museo cuenta con importantes colecciones científicas, espacios de consulta y actividades destinadas a acercar el conocimiento al público. Por su trayectoria y valor patrimonial, fue reconocido como Patrimonio Cultural de Mendoza y mantiene un vínculo científico con el CCT-CONICET, consolidándose como una visita imperdible y accesible dentro de la capital provincial.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” Gentileza Cultura ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.