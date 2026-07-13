Este parque de Mendoza se llena de vida en vacaciones de invierno y hay un motivo

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Parque Dueño del Sol: un plan ideal para disfrutar las vacaciones de invierno en Mendoza Ubicado en la Zona Este de Mendoza, el Parque Dueño del Sol se llena de visitantes durante las vacaciones de invierno porque combina amplios espacios verdes, propuestas recreativas y un ambiente ideal para disfrutar al aire libre en familia. Gracias a su fácil acceso, es uno de los destinos más elegidos tanto por turistas como por mendocinos que buscan una escapada en contacto con la naturaleza.

El Parque Dueño del Sol en el departamento de Junín Foto: Gentileza El predio cuenta con áreas de descanso, sectores para realizar picnics y espacios pensados para compartir una jornada al aire libre. Además, invita a realizar actividades en familia, tomar fotografías y disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para visitantes de todas las edades.

Cómo llegar al Parque Dueño del Sol Su combinación de espacios verdes, infraestructura recreativa y amplios sectores para el descanso convierte a este sitio en una visita imperdible para quienes recorren Mendoza durante el receso invernal.

El atractivo del Parque Dueño del Sol: espacios verdes, recreación y descanso Fotos: Gentileza ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.