Este parque de Mendoza se llena de vida en vacaciones de invierno y hay un motivo

Durante las vacaciones de invierno, Mendoza se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan naturaleza, aire libre y nuevos rincones por descubrir. En esta ocasión, te invitamos a conocer el Parque Dueño del Sol del departamento de Junín.
Parque Dueño del Sol: un plan ideal para disfrutar las vacaciones de invierno en Mendoza
Ubicado en la Zona Este de Mendoza, el Parque Dueño del Sol se llena de visitantes durante las vacaciones de invierno porque combina amplios espacios verdes, propuestas recreativas y un ambiente ideal para disfrutar al aire libre en familia. Gracias a su fácil acceso, es uno de los destinos más elegidos tanto por turistas como por mendocinos que buscan una escapada en contacto con la naturaleza.
El Parque Dueño del Sol en el departamento de Junín
Foto: Gentileza
El predio cuenta con áreas de descanso, sectores para realizar picnics y espacios pensados para compartir una jornada al aire libre. Además, invita a realizar actividades en familia, tomar fotografías y disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para visitantes de todas las edades.
Cómo llegar al Parque Dueño del Sol
Su combinación de espacios verdes, infraestructura recreativa y amplios sectores para el descanso convierte a este sitio en una visita imperdible para quienes recorren Mendoza durante el receso invernal.
El atractivo del Parque Dueño del Sol: espacios verdes, recreación y descanso