Vacaciones de invierno: crece el movimiento en la Terminal de Mendoza y estos son los destinos más elegidos

Con el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia y en varias jurisdicciones del país, la Terminal de Ómnibus de Mendoza comenzó a registrar un importante movimiento de pasajeros, tanto de mendocinos que salen de viaje como de turistas. Además, las promociones con tarjetas de crédito y el financiamiento en cuotas impulsan la venta de pasajes.

Así lo confirmó Omar Olmos, jefe de Operaciones de la Terminal de Mendoza , quien explicó que desde el fin de semana se observa una mayor afluencia de personas realizando consultas y comprando boletos. "Desde el fin de semana ya estamos viendo muchos mendocinos acercándose a consultar y comprar pasajes. También comenzaron a cobrar sus salarios, lo que facilita las compras, y muchas operaciones se hacen con tarjetas de crédito ", señaló.

Según indicó, varias empresas de transporte y turismo ofrecen promociones de tres y seis cuotas sin interés , una herramienta que incentiva a quienes todavía no definieron sus vacaciones.

En cuanto a la demanda, Olmos detalló que las empresas reforzaron servicios hacia algunos de los destinos más buscados por los viajeros. "Los más elegidos por el momento son Buenos Aires, Córdoba, Neuquén , el norte del país y Bariloche", explicó. También destacó el crecimiento de los viajes turísticos organizados hacia Termas de Río Hondo e Iguazú, que cuentan con servicios especiales durante el receso invernal.

Respecto de los viajes internacionales, indicó que los servicios hacia Santiago de Chile y Viña del Mar funcionan con normalidad y mantienen entre 14 y 17 colectivos diarios, aunque sin refuerzos por el momento. "Estamos esperando que el paso no se vea afectado por el mal tiempo", advirtió.

El movimiento no se limita a los pasajeros que salen de la provincia. La terminal también registra un importante ingreso de turistas provenientes del centro del país. Olmos explicó que Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe ya comenzaron su receso escolar, por lo que muchos visitantes arribaron durante los últimos días para disfrutar de los principales atractivos mendocinos.

Otro dato que llamó la atención de las autoridades de la terminal es el crecimiento del turismo interno. Aunque históricamente el mayor movimiento suele registrarse durante la segunda semana del receso invernal, este año ya comenzaron a verse más pasajeros viajando hacia distintos puntos de la provincia.

Entre los destinos más demandados aparecen San Rafael, Malargüe, General Alvear, el Valle de Uco y Alta Montaña. Finalmente, Olmos recordó que quienes planifican sus vacaciones con anticipación pueden acceder a mejores precios y promociones al momento de comprar sus pasajes.