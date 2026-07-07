7 de julio de 2026
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Pequeña y mediana empresa

Qué créditos pueden pedir hoy las pymes y qué ofrece cada banco en Argentina

Las pymes cuentan con alternativas para financiar capital de trabajo, inversiones y gastos. Qué ofrecen Banco Nación, Macro y Santander.

Qué créditos pueden pedir hoy las pymes y qué ofrece cada banco en Argentina

Qué créditos pueden pedir hoy las pymes y qué ofrece cada banco en Argentina

 Por Soledad Maturano

Las pequeñas y medianas empresas cuentan actualmente con distintas alternativas de financiamiento en bancos públicos y privados que operan en el país. Se trata de créditos destinados principalmente a capital de trabajo, inversión, compra de insumos y cobertura de gastos operativos, con condiciones que varían según la entidad, el perfil crediticio y el nivel de formalización de la empresa.

En la mayoría de los casos, el acceso al crédito se apoya en procesos de solicitud online y evaluación automática o semiautomática, lo que permite reducir tiempos de gestión respecto de los sistemas tradicionales. En los sitios web de las diferentes entidades se detalla cada una de las líneas y condiciones de acceso.

Banco Nación, Macro y Santander cuentan con líneas de financiamiento dirigido a pymes argentinas.

Banco Nación, Macro y Santander cuentan con líneas de financiamiento dirigido a pymes argentinas.

Créditos para capital de trabajo y financiamiento operativo

Una de las principales necesidades de las pymes es el financiamiento del día a día. En ese sentido, el Banco Macro ofrece un Crédito Simple de hasta $30.000.000 a sola firma, destinado a:

  • capital de trabajo,
  • pago de sueldos,
  • compras,
  • inversiones menores.

Financiamiento para inversión y crecimiento

Las entidades bancarias también ofrecen líneas orientadas a inversión productiva: compra de maquinaria, ampliación de instalaciones o incorporación de tecnología.

Banco Macro incluye préstamos de largo plazo para proyectos de inversión y también financiamiento vinculado al comercio exterior, destinado a empresas que importan o exportan bienes y servicios.

Por su parte, Banco Santander ofrece créditos comerciales para pymes con tasa nominal del 33%, con evaluación crediticia y plazos de hasta 12 meses. El acceso es 100% digital y está condicionado a contar con Certificado MiPyME vigente.

Cómo se completa el esquema de financiamiento

En todos los casos, el sistema bancario combina tres herramientas principales:

  • préstamos a sola firma o con evaluación crediticia,
  • descuento de cheques para adelantar liquidez,
  • y líneas de inversión para crecimiento o expansión.
Banco Nación cuenta con numerosas líneas de crédito para pymes.

Banco Nación cuenta con numerosas líneas de crédito para pymes.

Banco Nación: fuerte presencia en crédito productivo

El Banco Nación concentra una de las ofertas más amplias del sistema financiero para pymes, con líneas que abarcan capital de trabajo, inversión y financiamiento digital.

Entre sus principales herramientas se encuentra la línea Inversión Productiva, destinada a capital de trabajo y gastos operativos, con plazos que van desde 90 días hasta 36 meses, según el tipo de operación y la calificación crediticia.

También ofrece la línea Carlos Pellegrini, que permite financiamiento en pesos, dólares o UVAs, con plazos que pueden extenderse hasta cinco años en moneda extranjera.

Créditos online y acceso inmediato

Uno de los cambios más relevantes en el Banco Nación es la posibilidad de acceder a créditos 100% digitales a través de la plataforma BNA+ Empresas.

Este sistema permite solicitar préstamos comerciales de hasta $100.000.000, con acreditación inmediata, sin necesidad de trámite presencial y con disponibilidad en días hábiles de 7 a 19.

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