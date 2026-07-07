Mundial 2026: las billeteras virtuales reemplazan las tasas por el prode para atraer clientes

Las billeteras virtuales y apps de inversión compitieron en los últimos años remunerando los depósitos con tasas positivas por encima de la inflación en medio de una economía desquiciada por la alta inflación. Con el ajuste de Javier Milei , la economía parada y tasas negativas , las plataformas financieras digitales encontraron en la previa de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 una vía alternativa para captar la atención de sus usuarios.

Ya no compiten solo por ofrecer mejores rendimientos o mayor comodidad operativa: ahora apuestan al entretenimiento y a la pasión futbolera para profundizar el vínculo con sus clientes y convertirse en la aplicación de uso cotidiano , lo que en la jerga del sector se conoce como lograr la "principalidad" .

El mecanismo elegido por las tres firmas más activas del segmento ( Mercado Pago , Lemon y Cocos ) fue el mismo: digitalizar el tradicional prode que durante décadas circuló en papel por oficinas y grupos de amigos. La fórmula no es nueva, pero su despliegue dentro de aplicaciones financieras sí lo es, y ya convoca a cerca de diez millones de personas .

Por su parte, la billetera virtual y banco UALA solo apela al pronóstico deportivo con los partidos de la Selección Argentina y la mendocina Ohana te recuerda el fixture cada vez que los usuarios se logean en ella

Volumen, fidelización y captación, tres estrategias distintas

Mercado Pago, la billetera creada por Marcos Galperin, optó por la masividad. Su propuesta, denominada Fixture 2026, es gratuita y reparte diariamente hasta 20 millones de pesos en órdenes de compra entre los usuarios que respondan correctamente una trivia de velocidad. A esa gratificación inmediata se suma un incentivo de largo plazo: los tres primeros del ranking nacional accederán a premios de 50.000, 20.000 y 10.000 dólares. La empresa también habilitó torneos cerrados de hasta cincuenta integrantes, trasladando a la aplicación las discusiones futboleras propias de la oficina o la familia. Según datos que la compañía brindó a El Cronista, más de 9,5 millones de usuarios mayores de edad ya participan, un número que, aseguran, superó las expectativas iniciales.

Las billeteras virtuales encontraron en el mundial y los pronósticos deportivos una ventana de marketing inagotable

La competencia busca su lugar

Lemon, plataforma del ecosistema cripto con más de cuatro millones de usuarios en Argentina, Perú y Colombia, priorizó en cambio la recurrencia y el consumo transaccional. Su Prode, alojado dentro de la sección de Mini Apps, distribuye los premios en dólares digitales al cierre del torneo: 4.000 para el primer puesto, 1.500 para el segundo y 500 para el tercero. El dato más relevante, sin embargo, está en el criterio de desempate: ante igualdad de puntos, el algoritmo prioriza a quienes registran mayor antigüedad en la plataforma, más pagos mediante código QR y, sobre todo, mayor volumen de consumo con la tarjeta Visa Lemon Card. Se trata de un mecanismo diseñado explícitamente para incentivar el uso de la tarjeta física durante la fiebre mundialista. Según la empresa, 115.000 usuarios participan del juego, realizaron más de 3,6 millones de predicciones y conformaron más de dos mil grupos para competir entre conocidos. Un 62 % de los participantes confía en que Argentina será campeón, aunque solo el 18 % ubicó a Lionel Messi como goleador del torneo. La compañía reporta además unos 30.000 ingresos diarios a la plataforma para consultar resultados.

Cocos, firma del mercado de capitales que acaba de concretar la compra de un banco, eligió un camino distinto: condicionar la participación a la educación financiera. Para cargar los pronósticos, el usuario debe suscribir un mínimo de mil pesos en un fondo común de inversión de la compañía. El pozo, que crece día a día, ya supera los 103 millones de pesos y reúne a más de 100.000 participantes, de los cuales 20.000 invirtieron por primera vez en su vida. Julieta Aisenberg, directora de Marketing de la empresa, explicó al mismo medio económico que el objetivo no fue utilizar el juego como campaña de adquisición de clientes, sino activar a usuarios que ya tenían la aplicación descargada, pero no sabían cómo comenzar a invertir.

Billeteras virtuales y la frontera con el juego de azar

Las tres compañías se esfuerzan por marcar distancia respecto de las plataformas de apuestas online, cuyo avance genera creciente preocupación regulatoria. Mercado Pago subraya que Fixture 2026 no implica pagos ni redistribución de dinero entre los participantes, ya que los premios son financiados íntegramente por la empresa. Desde Cocos, Aisenberg fue más enfática: sostuvo que las apuestas están diseñadas para ser adictivas porque operan sobre el azar, mientras que invertir constituye una decisión informada dentro de un mercado regulado y con activos reales. Lemon, por su parte, remarca que sus usuarios no apuestan dinero ni pronostican eventos ajenos al resultado de los partidos, y que se limita a digitalizar una práctica social ya extendida.

Los datos de cada plataforma revelan, en definitiva, cuál es la prioridad estratégica de cada modelo de negocio: Mercado Pago apuesta al volumen de participantes, Cocos a la conversión de nuevos inversores y Lemon a la recurrencia diaria de su comunidad. En una industria donde la competencia ya no se libra únicamente por sumar usuarios, sino por lograr que regresen cada día, el prode mundialista se consolidó como una herramienta eficaz para ese fin, tan capaz de generar pasión como el propio fútbol.