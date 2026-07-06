Con repunte respecto a marzo, la recaudación en Mendoza sigue en rojo

La recaudación de Mendoza volvió a caer en términos reales durante el primer semestre de 2026 , aunque con una desaceleración respecto al desplome registrado en el trimestre inicial , lo que marca un leve alivio en medio de un escenario todavía complejo para las finanzas provinciales.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda, entre enero y junio la Provincia recaudó $2,39 billones , con una baja del 2,2% real interanual (en relación al mismo lapso en 2025). La cifra mejora el -5,3% registrado entre enero y marzo , evidenciando un repunte en el segundo trimestre, aunque insuficiente para revertir la tendencia negativa .

El arranque del año había mostrado un panorama más que sensible, que obligó al Ejecutivo local a implementar medidas de emergencia . En ese período, los ingresos provinciales y nacionales cayeron con mayor intensidad , como consecuencia de la recesión y una fuerte retracción de la actividad económica .

En particular, los recursos de origen nacional habían retrocedido 7,2% real en el primer trimestre , mientras que en el acumulado semestral la caída se moderó a -3,2% , lo que explica buena parte del “rebote” observado en los últimos meses .

En paralelo, los ingresos provinciales también muestran una mejora relativa: pasaron de una caída de -2,8% entre enero y marzo a -0,6% en el semestre, reflejando una dinámica menos contractiva en la recaudación local.

La cartera conducida por Víctor Fayad dio a conocer la recaudación del primer semestre de 2026. Foto: Yemel Fil

El peso de la recesión y los factores macro en la recaudación de Mendoza

Detrás de los números exhibidos por la cartera comandada por Víctor Fayad aparece un dato que caracteriza a la gestión Javier Milei: la recaudación sigue condicionada por el freno de la economía a nivel nacional, que impacta de lleno en los recursos coparticipables que reciben las arcas de Mendoza.

Durante el primer semestre, los ingresos tributarios nacionales también cayeron en términos reales, afectados principalmente por la debilidad del consumo, el estancamiento del empleo formal y una menor recaudación de impuestos clave como el IVA. Al listado se suma el efecto negativo del blanqueo de capitales en 2025, que este año no estuvo e impacta también en la base recaudatoria.

Los factores de la caída de la recaudación en Mendoza

Al igual que en el primer trimestre, las regalías volvieron a ser uno de los rubros más golpeados, aunque con una caída menos abrupta: pasaron de -34,5% real entre enero y marzo a -7,3% en el semestre. El retroceso —como aquella vez— se explica por la menor producción de petróleo, las nuevas concesiones con menor carga tributaria y el atraso del tipo de cambio real.

Por su parte, el impuesto a los Sellos profundizó su caída hasta el -12,4% (en el primer trimestre fue de -7,1%). Desde Hacienda indicaron que esa baja responde a la reducción escalonada de alícuotas impulsada por el Gobierno.

En contraste, Ingresos Brutos volvió a mostrar un desempeño positivo, con un crecimiento del 1,9% real en el semestre, aunque por debajo del 3,7% registrado en el primer trimestre.

Cae la recaudación en Mendoza en el primer semestre de 2026.

Se trata del principal tributo provincial y su evolución resulta clave para amortiguar la caída del resto de los ingresos. "Este resultado refleja un comportamiento heterogéneo entre rubros, mientras algunos sectores registran caídas en su recaudación real, otros muestran expansión, siendo establecimientos financieros el rubro que más contribuyó al crecimiento", señalaron desde la cartera económica provincial.

En cuanto a los tributos patrimoniales continúan con resultados dispares. Automotor profundizó la caída, aunque con menor intensidad (-5,1% vs -10,3% en el primer trimestre), e Inmobiliario mantuvo el crecimiento (+5,6%), impulsado por los cambios implementados por la gestión radical en la valuación de los inmuebles

En conjunto, estos impuestos registran una leve caída del 0,8% real, también por debajo del retroceso observado en el arranque del año (-3,8%).

La desaceleración de la caída alivia parcialmente la presión sobre las cuentas públicas, pero no alcanza para revertir un escenario que ya había obligado a la Provincia a emitir deuda (Fayad anticipó que se evalúa volver al mercado internacional en el mediano plazo) y solicitar adelantos de coparticipación para sostener su flujo de caja.