3 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Recaudación

La caída de la recaudación en junio refleja el freno de la economía y complica el objetivo fiscal

La recaudación tributaria creció por debajo de la inflación en junio, cayó en términos reales y volvió a reflejar el estancamiento de la actividad económica.

La recaudación de junio otra vez en caída

La recaudación de junio otra vez en caída

 Por Marcelo López Álvarez

La recaudación tributaria de junio disipó cualquier duda sobre el estado de la actividad económica. Los recursos llegaron a 20 billones de pesos, con un alza nominal de 23,7% respecto de igual mes de 2025, casi diez puntos por debajo de la inflación estimada para el período. La cifra también resultó inferior a la de mayo, cuando la recaudación había superado los 21 billones de pesos por un ingreso extraordinario del impuesto a las Ganancias societarias.

El dato de mayo había alimentado, entre los economistas cercanos al Gobierno, la idea de un punto de inflexión luego de nueve meses consecutivos de caída real. La lectura, sin embargo, resultó apresurada. El salto de Ganancias respondía a una base de comparación baja, generada por una disminución del saldo a ingresar en 2025, producto de anticipos realizados el año anterior. Descontado ese efecto, el resto de la recaudación ya mostraba en mayo una caída real de 8,8%. Junio confirmó la tendencia de fondo: sin el sostén de Ganancias, la recaudación real volvió a retroceder, esta vez 7,4%.

Comercio exterior con señales contradictorias

El comercio exterior también aportó señales dispares. Las retenciones cayeron 27,8% nominal y sumaron 881.128 millones de pesos, golpeadas por la baja de alícuotas a los principales granos (la soja pasó de 26% a 24%) y por una base de comparación alta, producto de una concentración extraordinaria de liquidaciones del agro en 2025. Los derechos de importación arrojaron lecturas dispares: un relevamiento midió un alza nominal de 13,8%, hasta 545.789 millones de pesos, mientras otro cálculo, en términos reales, ubicó la caída en 14%, atribuida a la contracción del volumen importado, en especial de bienes de capital e insumos industriales, un síntoma que varios economistas leen como recesivo.

El IVA y el empleo formal también muestran debilidad

El IVA, considerado un termómetro de la economía formal y del consumo, también retrocedió en junio un 3,9%, con un descenso aún mayor, de 5%, en el IVA percibido en la Aduana, atribuido a una base de comparación más alta y a un mayor acogimiento a planes de pago. Los aportes personales cayeron 4,6% y las contribuciones patronales, 3,3%, en línea con el estancamiento del empleo asalariado formal y el crecimiento del trabajo por cuenta propia.

El único tributo que se destacó al alza fue el de los combustibles, impulsado por la suba del petróleo en el mercado internacional: pasó de representar 2,4% de la recaudación total a 3,3%.

El impuesto a los combustibles uno de los pocos ítem en verde de la recaudación de junio

El impuesto a los combustibles uno de los pocos ítem en verde de la recaudación de junio

Detrás de estos números se perfila, según el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, un proceso de informalización de la economía. Entre el inicio del gobierno de Javier Milei y la actualidad, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal; buena parte de ellos pasó a la informalidad, con un incremento de 160.000 asalariados informales y 420.000 cuentapropistas informales.

El semestre, en perspectiva

El informe del economista Nadín Argañaraz, del IARAF, amplió el diagnóstico: en el primer semestre, la recaudación tributaria total cayó 5,3% real, con un impacto desigual entre niveles de gobierno. Los recursos de la Nación bajaron 6,4%, mientras que los coparticipados a las provincias retrocedieron 3%. Medida en pesos de junio, la pérdida ascendió a 5,3 billones de pesos para el Gobierno nacional y a 1,2 billones para las provincias, un total de 6,5 billones de pesos resignados por el sistema tributario.

La presión impositiva sobre los hogares

El mismo instituto calculó el peso de los impuestos sobre los hogares. Una familia asalariada formal destina entre 49,2% y 49,9% de su ingreso total al pago de tributos, lo que equivale a entre 172 y 182 días de trabajo al año. La carga no es uniforme: en los hogares de menores ingresos, los impuestos al consumo representan 15,6% del ingreso total, contra 11,8% en los de mayor ingreso, que pueden destinar una porción mayor al ahorro. Algo similar ocurre con los tributos al trabajo, que pesan 33% en el tramo de menor ingreso y 25,6% en el de mayor ingreso, por el tope que rige para los aportes personales. Ganancias, en cambio, solo alcanza a los estratos más altos: no incide en los dos primeros tramos analizados y llega a representar 10,4% del ingreso total en el más alto.

El desafío fiscal del Gobierno

Con menos margen de maniobra, el Gobierno avanzó sobre gastos puntuales: recortó subsidios al transporte y actualizó parcialmente el impuesto a los combustibles. En sentido contrario, prorrogó una bonificación de 25% sobre el costo de la energía para los hogares subsidiados, en pleno invierno, una señal defensiva frente al aumento estacional del consumo.

El Gobierno difícilmente alcance su objetivo fiscal sin ajustes adicionales en el presupuesto o una redefinición de prioridades de gasto, aun cuando la recaudación viene evolucionando dentro de lo previsto. El debate de fondo, coinciden distintos economistas, pasa por definir quién financia el superávit: si el ajuste seguirá recayendo sobre el gasto público o si el sistema tributario logrará equilibrar mejor la carga entre los distintos sectores de la economía.

Temas
Seguí leyendo

La Corte de San Juan revocó una condena por US$ 600.000 y falló a favor de Fraccionadora San Juan

Los autos importados pisan fuerte en Argentina: el ranking de los 10 más vendidos

ANSES deposita este viernes: verificá si estás entre los beneficiarios

Récord de producción de gas en Vaca Muerta: por qué Argentina sigue importando pese al máximo histórico

Una empresa de Estados Unidos quiere invertir $1.200 millones de dólares en una nueva central nuclear en Argentina

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de julio de 2026

Minería: Gualcamayo busca un segundo RIGI para financiar la transformación en distrito minero

Una mujer es la nueva presidente de la Cámara de Vino a Granel de Argentina

Lee además
Las Heras devolverá el dinero a monotributistas.

Atención monotributistas: cómo evitar que vuelvan a cobrarte la Tasa de Comercio
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 3 de julio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 3 de julio de 2026
LO QUE SE LEE AHORA
Los autos importados ganan terreno: cuáles fueron los más vendidos en junio de 2026 en Argentina

Los autos importados pisan fuerte en Argentina: el ranking de los 10 más vendidos

Las Más Leídas

El Mundial 2026 tiene a sus máximos candidatos.

Cómo viene la mano con el cuadro de octavos: repasá todos los cruces confirmados

Tras dos días de intensa búsqueda, encontraron a Micaela, la joven que había desaparecido en Las Heras

Tras dos días de intensa búsqueda, encontraron a Micaela, la joven que había desaparecido en Las Heras

Argentina va por más en el Mundial 2026.

El once Argentina para no tener problemas ante Cabo Verde ¿Juega Messi?

Suiza fue un justo vencedor en su llave del Mundial 2026. EN VIVO

Mundial en vivo 2026: Suiza cumplió con los deberes, eliminó a Argelia y se metió en octavos

Comienzan las vacaciones de invierno para el turno mañana: la DGE suspendió las clases este viernes 3 de julio

Comienzan las vacaciones de invierno para el turno mañana: la DGE suspendió las clases este viernes 3 de julio