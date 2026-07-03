La caída de la recaudación en junio refleja el freno de la economía y complica el objetivo fiscal

La recaudación tributaria de junio disipó cualquier duda sobre el estado de la actividad económica . Los recursos llegaron a 20 billones de pesos , con un alza nominal de 23,7% respecto de igual mes de 2025, casi diez puntos por debajo de la inflación estimada para el período. La cifra también resultó inferior a la de mayo, cuando la recaudación había superado los 21 billones de pesos por un ingreso extraordinario del impuesto a las Ganancias societarias .

El dato de mayo había alimentado , entre los economistas cercanos al Gobierno, la idea de un punto de inflexión luego de nueve meses consecutivos de caída real. La lectura, sin embargo, resultó apresurada. El salto de Ganancias respondía a una base de comparación baja, generada por una disminución del saldo a ingresar en 2025, producto de anticipos realizados el año anterior. Descontado ese efecto, el resto de la recaudación ya mostraba en mayo una caída real de 8,8% . Junio confirmó la tendencia de fondo: sin el sostén de Ganancias , la recaudación real volvió a retroceder, esta vez 7,4% .

El comercio exterior también aportó señales dispares. Las retenciones cayeron 27,8% nominal y sumaron 881.128 millones de pesos , golpeadas por la baja de alícuotas a los principales granos (la soja pasó de 26% a 24% ) y por una base de comparación alta, producto de una concentración extraordinaria de liquidaciones del agro en 2025. Los derechos de importación arrojaron lecturas dispares: un relevamiento midió un alza nominal de 13,8% , hasta 545.789 millones de pesos , mientras otro cálculo, en términos reales, ubicó la caída en 14% , atribuida a la contracción del volumen importado, en especial de bienes de capital e insumos industriales , un síntoma que varios economistas leen como recesivo.

El IVA , considerado un termómetro de la economía formal y del consumo , también retrocedió en junio un 3,9% , con un descenso aún mayor, de 5% , en el IVA percibido en la Aduana , atribuido a una base de comparación más alta y a un mayor acogimiento a planes de pago. Los aportes personales cayeron 4,6% y las contribuciones patronales , 3,3% , en línea con el estancamiento del empleo asalariado formal y el crecimiento del trabajo por cuenta propia .

El único tributo que se destacó al alza fue el de los combustibles, impulsado por la suba del petróleo en el mercado internacional: pasó de representar 2,4% de la recaudación total a 3,3%.

El impuesto a los combustibles uno de los pocos ítem en verde de la recaudación de junio

Detrás de estos números se perfila, según el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, un proceso de informalización de la economía. Entre el inicio del gobierno de Javier Milei y la actualidad, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal; buena parte de ellos pasó a la informalidad, con un incremento de 160.000 asalariados informales y 420.000 cuentapropistas informales.

El semestre, en perspectiva

El informe del economista Nadín Argañaraz, del IARAF, amplió el diagnóstico: en el primer semestre, la recaudación tributaria total cayó 5,3% real, con un impacto desigual entre niveles de gobierno. Los recursos de la Nación bajaron 6,4%, mientras que los coparticipados a las provincias retrocedieron 3%. Medida en pesos de junio, la pérdida ascendió a 5,3 billones de pesos para el Gobierno nacional y a 1,2 billones para las provincias, un total de 6,5 billones de pesos resignados por el sistema tributario.

La presión impositiva sobre los hogares

El mismo instituto calculó el peso de los impuestos sobre los hogares. Una familia asalariada formal destina entre 49,2% y 49,9% de su ingreso total al pago de tributos, lo que equivale a entre 172 y 182 días de trabajo al año. La carga no es uniforme: en los hogares de menores ingresos, los impuestos al consumo representan 15,6% del ingreso total, contra 11,8% en los de mayor ingreso, que pueden destinar una porción mayor al ahorro. Algo similar ocurre con los tributos al trabajo, que pesan 33% en el tramo de menor ingreso y 25,6% en el de mayor ingreso, por el tope que rige para los aportes personales. Ganancias, en cambio, solo alcanza a los estratos más altos: no incide en los dos primeros tramos analizados y llega a representar 10,4% del ingreso total en el más alto.

El desafío fiscal del Gobierno

Con menos margen de maniobra, el Gobierno avanzó sobre gastos puntuales: recortó subsidios al transporte y actualizó parcialmente el impuesto a los combustibles. En sentido contrario, prorrogó una bonificación de 25% sobre el costo de la energía para los hogares subsidiados, en pleno invierno, una señal defensiva frente al aumento estacional del consumo.

El Gobierno difícilmente alcance su objetivo fiscal sin ajustes adicionales en el presupuesto o una redefinición de prioridades de gasto, aun cuando la recaudación viene evolucionando dentro de lo previsto. El debate de fondo, coinciden distintos economistas, pasa por definir quién financia el superávit: si el ajuste seguirá recayendo sobre el gasto público o si el sistema tributario logrará equilibrar mejor la carga entre los distintos sectores de la economía.