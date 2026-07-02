Clases suspendidas: la DGE justificó por qué anunció tan tarde la suspensión de las actividades

La DGE se defiende: por qué anunció tan tarde la suspensión de las clases en el Gran Mendoza.

La Dirección General de Escuelas quedó en el centro de las críticas este jueves tras anunciar la suspensión de clases en toda la provincia de Mendoza apenas una hora antes del ingreso escolar, mientras que el resto de la provincia ya sabía desde la noche anterior que no habría actividad. Esto desató un fuerte malestar en los padres por las dificultades para reorganizar la rutina familiar.

Frente a esto y tras la consulta de Sitio Andino, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar salieron a defender el procedimiento y explicaron los motivos detrás del demorado aviso.

Según la DGE, "las decisiones ante contingencias climáticas no son automáticas ni preventivas "por las dudas" , sino dinámicas y sujetas a informes técnicos que se actualizan minuto a minuto durante la madrugada", explicaron.

Clases suspendidas: la DGE se defiende ante las quejas de los padres.

Clases suspendidas: el Gobierno, entre la seguridad y los comedores

Desde la DGE señalaron que suspender las clases es siempre una "medida excepcional" porque la escuela cumple un rol social que va mucho más allá de lo pedagógico.

"Para miles de estudiantes la escuela representa un espacio de cuidado y de acceso al servicio alimentario. En Mendoza, alrededor del 30% de los estudiantes recibe alimentación en los colegios", argumentaron las autoridades, destacando el impacto que tiene cerrar las aulas para los sectores más vulnerables.

Comedor Violeta Parra - 476549 La DGE asegura que la escuela cumple no solo un rol educativo, también social.

Asimismo, explicaron que la Provincia tiene realidades geográficas muy diversas, por lo que suspender de forma generalizada e indiscriminada dejaría sin asistencia y sin educación a miles de chicos cuyas zonas no presentan riesgos. Sin embargo, aclararon que cuando los datos demuestran un peligro real para el traslado, la prioridad absoluta pasa a ser la seguridad.

Reconstrucción de una madrugada a contrarreloj

Para justificar las casi diez horas de diferencia entre el anuncio del resto de la provincia y el del Gran Mendoza, el gobierno escolar detalló cómo se precipitó la decisión en las primeras horas del día.

"Tras una primera evaluación realizada el miércoles a las 20 que dejó bajo monitoreo a la zona metropolitana, equipos técnicos, viales y de Defensa Civil relevaron el territorio de forma permanente entre la medianoche y las 5. Fue recién a las 5.30 cuando la información consolidada mostró un fuerte y drástico deterioro en sectores donde inicialmente los modelos meteorológicos no preveían complicaciones", indicaron.

Por tal motivo, a las 6 se inició una nueva evaluación de urgencia que concluyó que el escenario real era mucho peor que el pronosticado, lo que obligó a cambiar el rumbo a las 6.30 para ampliar la suspensión a toda la provincia, procesando internamente la orden y emitiendo el comunicado oficial final a los medios de comunicación a las 6.48.

Embed Jueves 2 de julio - Turno Mañana



Debido a condiciones meteorológicas extremas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en TODA LA PROVINCIA.



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"Nuestra obligación es tomar la decisión más adecuada, no la más sencilla"

A sabiendas del enojo de los padres que tuvieron que salir corriendo a buscar alternativas para dejar a sus hijos, las autoridades escolares ensayaron una fuerte defensa de su postura.

"Entendemos los inconvenientes que eso genera y sabemos que la organización de cada jornada requiere previsibilidad", admitieron desde el entorno de la DGE.

No obstante, concluyeron con firmeza: "Mantener las clases cuando la información más reciente indica que las condiciones empeoraron sería una decisión irresponsable. Las contingencias extraordinarias requieren decisiones dinámicas, sustentadas en evidencia y adaptadas a una realidad que puede modificarse en pocas horas".