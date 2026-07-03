3 de julio de 2026
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Automóvil

Los autos importados ganan terreno: cuáles fueron los más vendidos en junio de 2026 en Argentina

La importación de autos gana terreno en el país gracias a precios competitivos y nuevas tecnologías. El ranking de las marcas más vendidas.

Los autos importados ganan terreno: cuáles fueron los más vendidos en junio de 2026 en Argentina

Los autos importados ganan terreno: cuáles fueron los más vendidos en junio de 2026 en Argentina

Por Sitio Andino Economía

La oferta de autos importados sigue ampliándose en el país. En un escenario donde llegan numerosas marcas de origen chino, los argentinos hoy tienen más de 90 modelos para elegir, con propuestas que combinan precios competitivos, mayor equipamiento y nuevas tecnologías.

De hecho, el cambio se refleja en el patentamiento. Según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), durante junio se registraron 6.386 vehículos de las marcas agrupadas en la entidad, lo que representó el 14% del mercado total.

Los argentinos hoy tienen más de 90 modelos importados para elegir.

Los argentinos hoy tienen más de 90 modelos importados para elegir.

Desde la cámara destacaron que la demanda continúa inclinándose por vehículos con mejor nivel de equipamiento, versiones electrificadas y una amplia oferta de SUV, autos urbanos y utilitarios.

Siete marcas chinas quedaron entre las diez más vendidas

El crecimiento de las automotrices chinas quedó en evidencia en el ranking de junio. Siete de las diez marcas importadas con más patentamientos fueron de ese origen, mientras que las otras tres posiciones correspondieron a Hyundai y Kia, de Corea del Sur, y BMW, de Alemania.

El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

  • BYD: 1.740 unidades.
  • Chery: 694.
  • BAIC: 689.
  • Hyundai: 511.
  • Haval: 376.
  • MG: 340.
  • BMW: 324.
  • Kia: 270.
  • Foton: 213.
  • Changan: 196.
BYD es la marca de origen chino más vendida en el país.

BYD es la marca de origen chino más vendida en el país.

China ya es el tercer origen de los autos que se venden en el país

Si se analiza el origen de los vehículos patentados, Brasil continúa ocupando el primer lugar con 19.312 unidades, equivalente al 43% del mercado. Argentina se ubicó en el segundo puesto, con 13.312 vehículos y una participación cercana al 30%.

En tanto, China se consolidó como el tercer país de origen más importante, con 6.273 patentamientos y casi el 14% del mercado. El crecimiento estuvo impulsado por marcas como BYD, Chery, BAIC, Haval, MG y Changan, que continúan expandiendo su presencia en los concesionarios argentinos.

El ranking se completa con México, Bélgica y otros países de origen.

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