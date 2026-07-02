La Selección Argentina llegó a Miami: la curiosa perlita del viaje y el probable equipo de Scaloni

Este miércoles por la noche, la Selección Argentina aterrizó en Miami para afrontar su próximo desafío frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. En esta nota, conocé la divertida perlita que protagonizó la Scaloneta antes del vuelo y la posible formación que Lionel Scaloni analiza para el duelo decisivo.

Antes de abordar el vuelo que los trasladó desde Kansas hacia Miami, los futbolistas de la Selección Argentina protagonizaron un momento tan inesperado como divertido . Como parte del protocolo habitual, todo el plantel debió pasar por los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mundial2026 | La Selección argentina ya está en Miami para jugar los 16avos de final del Mundial 2026, pero la llegada a Estados Unidos dejó un momento tan insólito como divertido que no tardó en volverse viral. Mientras toda la delegación atravesaba los rigurosos controles de seguridad del aeropuerto, un inesperado objeto encontrado adentro de la valija de Cristian “Cuti” Romero desató el caos de risas. Al ver lo que el defensor llevaba en su equipaje, Lionel Messi no pudo contenerse y estalló en carcajadas contagiando de inmediato al resto de sus compañeros en un momento de total distensión antes de los cruces decisivos. #messi #cuti #argentina"

En medio de la inspección, los agentes encontraron entre las pertenencias de Cristian "Cuti" Romero un encendedor de chispa , de los que suelen utilizarse para prender las hornallas. Por cuestiones de seguridad, el objeto fue retirado antes de que el defensor pudiera continuar con el procedimiento, una situación que desató las risas de sus compañeros .

El episodio no terminó allí. Cuando llegó el turno de Lionel Messi, el capitán todavía se reía de lo sucedido con Romero mientras era revisado por el personal de seguridad. Su reacción contagió al resto del plantel, que atravesó el control entre bromas, sonrisas y un clima distendido. La divertida secuencia no tardó en viralizarse en las redes sociales.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde

Con la mira puesta en el importante cruce frente a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni comienza a definir el equipo con el que buscará sellar el pase a la siguiente ronda. Aunque el entrenador todavía no confirmó la formación de manera oficial, durante los últimos entrenamientos empezó a perfilar un once con una base consolidada y algunas dudas puntuales en defensa y ataque.

Mundial 2026 Lionel Scaloni mantiene tres dudas en el once titular para enfrentar a Cabo Verde

De no surgir imprevistos de último momento, la Selección Argentina saldría al campo con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Las principales incógnitas pasan por el acompañante de Lisandro Martínez en la zaga central, el lateral izquierdo y el delantero que compartirá el ataque con el capitán argentino. La decisión final quedará en manos de Scaloni, quien definirá los últimos detalles en la previa del encuentro.