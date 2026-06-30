Argentina vs Cabo Verde: el cruce inédito que abre el camino del bicampeón en los dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección Argentina inaugurará este viernes 3 de julio su recorrido en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce histórico y, en cierto modo, inesperado. A partir de las 19 horas (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde , la gran sorpresa del torneo y una de las selecciones más modestas en términos demográficos en disputar una Copa del Mundo. Será el primer encuentro en la historia entre ambos combinados, en una llave que la Albiceleste afronta con la chapa de campeón vigente, nueve puntos perfectos en fase de grupos y un Lionel Messi con récord histórico bajo el brazo.

El cuadro de los dieciseisavos terminó de definirse el sábado 27 de junio con un sismo deportivo: Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, quedó eliminado en la fase de grupos tras perder 1-0 ante España en Guadalajara. La sorpresa fue doble. Mientras la Celeste se despedía sin victorias, Cabo Verde sellaba su clasificación en Houston con un empate 0-0 ante Arabia Saudita y se quedaba con el segundo puesto del Grupo H gracias a tres empates históricos: 0-0 frente a España, 2-2 frente a Uruguay y la igualdad final . La selección dirigida por Pedro "Bubista" Brito, con poco más de 525.000 habitantes detrás, escribió una de las páginas más improbables del torneo y se transformó, sin proponérselo, en el primer rival argentino de los mata-mata.

Para Argentina, el cambio de adversario reconfiguró las expectativas. El cruce contra Uruguay era el que se anticipaba en los pronósticos previos, y la oportunidad de medirse contra la Celeste de Bielsa generaba un componente emocional difícil de igualar. El triunfo español sobre los uruguayos modificó el cuadro y entregó a Cabo Verde como rival , en un escenario que, sobre el papel, luce más accesible para el conjunto de Scaloni.

El cruce inédito ha generado un movimiento significativo en el mercado de apuestas argentino. Los precios para una victoria de la Albiceleste se sitúan entre los más bajos del torneo, mientras que mercados específicos como "Messi anota" o "Argentina marca tres o más goles" son los que concentran mayor volumen de operaciones. Para los aficionados que quieran seguir las cuotas desde el celular, el código promocional betsson entrega bonos de bienvenida que pueden destinarse específicamente a este tipo de apuestas, con la posibilidad de operar en tiempo real durante el desarrollo de cada compromiso.

Más allá del favoritismo argentino, hay un nombre del lado caboverdiano que merece atención: Vozinha. El portero, cuyo apodo significa "voz pequeña" y que en realidad fue bautizado en homenaje a un futbolista argentino que ayudó a su madre durante la travesía migratoria hacia Estados Unidos, fue figura en los empates de Cabo Verde y se convirtió en uno de los referentes mediáticos de la fase de grupos. Si Argentina pretende cerrar el partido con holgura, deberá superar primero a un portero que ya demostró encontrarse en estado de gracia.

Cómo llega Argentina al cruce

La Albiceleste se presentará en Miami con un balance impecable en fase de grupos. Tres victorias consecutivas (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-0 a Jordania), nueve puntos perfectos, ocho goles a favor y la valla invicta. Es apenas la cuarta vez en la historia que Argentina mantiene la portería en cero a lo largo de una fase de grupos en un Mundial, y la primera desde Francia 1998. Lionel Messi, máximo goleador histórico del torneo con 18 tantos tras superar a Miroslav Klose en el duelo contra Austria, jugó solo el segundo tiempo contra Jordania, en un movimiento de dosificación de Scaloni con la mira puesta en los partidos decisivos.

El cuerpo técnico también recupera a Cristian "Cuti" Romero, que se perdió el partido contra Jordania por una molestia en el ligamento colateral medio de la rodilla derecha. Su retorno a la defensa central, junto con Nicolás Otamendi, devuelve a la zaga su configuración habitual. La duda principal del once inicial pasa por el extremo izquierdo, donde Nicolás González disputa el puesto con Giuliano Simeone, y por la dupla ofensiva, donde Lautaro Martínez vuelve a tener el respaldo de Scaloni después de la rotación contra Jordania.

Lo que viene después de Cabo Verde

El cuadro del bicampeón ya está armado hasta la final. Si Argentina supera a Cabo Verde, el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta jugará los octavos contra el ganador del duelo entre Australia y Egipto. Los cuartos serían el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y la semifinal el miércoles 15 en Atlanta. La gran final, en caso de avanzar, se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El partido contra Cabo Verde es, en realidad, el primer paso de un camino que Argentina ya conoce bien: el de defender un título mundial sin que la presión externa contamine el funcionamiento interno. La Scaloneta sabe que cada cruce eliminatorio es una historia distinta, y que ningún adversario puede tomarse a la ligera, especialmente cuando ya derrotó a Klose y a su propia historia mundialista.