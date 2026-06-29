Mundial 2026: está lesionado y Scaloni pasa horas sin dormir por su culpa

Mundial 2026. Cristian Romero evoluciona favorablemente de su lesión en la rodilla, aunque su presencia ante Cabo Verde todavía no está asegurada.

La Selección argentina, continúa con la preparación para los 16avos de final del Mundial 2026 , pero todas las miradas siguen puestas en Cristian "Cuti" Romero . El defensor trabaja para dejar atrás el golpe sufrido frente a Austria y, aunque el panorama es alentador, todavía no tiene asegurada su presencia contra Cabo Verde.

El zaguero central continúa con una rutina diferenciada mientras se recupera de la molestia en su rodilla derecha, la misma que había sufrido un esguince durante la última temporada con Tottenham.

Los estudios descartaron una lesión de gravedad y el cuerpo técnico decidió preservarlo frente a Jordania para evitar cualquier riesgo de cara al comienzo de la fase eliminatoria.

Desde el entorno de la Selección son optimistas, aunque la decisión final dependerá de cómo responda durante los entrenamientos de lunes y martes , cuando podría comenzar a trabajar junto al resto del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/2071616352347881959&partner=&hide_thread=false "Cuti Romero entrenaría a la par del grupo. Va a llegar bien al partido frente a Cabo Verde"



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Scaloni llevó tranquilidad

Tras conocerse los resultados de los estudios, Lionel Scaloni fue claro sobre la situación del defensor. "Cuti está bien. No se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad", aseguró el entrenador.

Si finalmente no llega en condiciones, Nicolás Otamendi volverá a ocupar un lugar en la zaga central junto a Lisandro Martínez.

La otra gran incógnita está en el ataque

Mientras espera la evolución de Romero, Scaloni también mantiene abierta la pelea por el puesto de centrodelantero. El gol convertido por Lautaro Martínez frente a Jordania lo dejó con una leve ventaja sobre Julián Álvarez, quien perdió terreno tras la lesión sufrida durante la preparación para el Mundial.

Con el regreso de Lionel Messi al equipo titular, el entrenador deberá definir cuál de los dos acompañará al capitán frente a Cabo Verde.

El probable equipo de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.