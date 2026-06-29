29 de junio de 2026
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Auditorio Ángel Bustelo

Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar

El Ente Mendoza Turismo formalizó la adjudicación de la explotación del restaurante y servicio de catering del Auditorio Ángel Bustelo por cuatro años.

Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar.

Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar.

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza formalizó la concesión la explotación comercial del servicio de gastronomía, restaurante, confitería y cafetería del Centro de Congresos y Exposiciones "Gobernador Emilio Civit" y el Auditorio Ángel Bustelo. Según se publicó en el Boletín Oficial, la reconocida empresaria Graciela Josefina Hisa Logrippo resultó la flamante adjudicataria.

El contrato de concesión se extenderá por un plazo total de 48 meses (cuatro años). Según los considerandos de la normativa, la propuesta de Hisa Logrippo fue seleccionada por resultar la oferta admisible y más conveniente desde el punto de vista técnico y económico para la provincia.

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Auditorio Ángel Bustelo ya tiene quien maneje su servicio gastronómico.

Auditorio Ángel Bustelo ya tiene quien maneje su servicio gastronómico.

Auditorio Ángel Bustelo: con el sello de "la chef de los presidentes"

La elección de Hisa Logrippo no es casual. La empresaria y chef tunuyanina cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas en eventos multitudinarios y alta gastronomía en la provincia.

Recientemente, cosechó una fuerte exposición pública al ser la responsable absoluta del servicio gastronómico montado para la visita del presidente Javier Milei a Mendoza. En aquella oportunidad, Hisa comandó una brigada de decenas de cocineros para servir el emblemático Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael ante más de 1.000 comensales.

A lo largo de su carrera, la especialista ya ha atendido los requerimientos de protocolo de múltiples jefes de Estado nacionales e internacionales, lo que respaldó de forma contundente sus antecedentes comerciales en el pliego de bases y condiciones.

Exigencias y ofertas descartadas

El proceso licitatorio, gestionado a través del Portal de Compras Públicas de Mendoza (COMPR.AR), comenzó con la participación de siete proveedores interesados, de los cuales tres presentaron ofertas firmes: la adjudicataria final, Nicolás William Caruso Salas y Daniela Gisel Puthod.

Para la definición, la Comisión de Evaluación implementó un sistema de ponderación de 100 puntos que analizó no solo la propuesta económica y los antecedentes comerciales, sino también el plan de servicio y la acreditación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Finalmente, las ofertas de Caruso Salas y Puthod fueron rechazadas formalmente debido a incumplimientos administrativos insubsanables. Ambos oferentes omitieron presentar el certificado obligatorio de visita al predio y no completaron el monto exigido para la garantía de mantenimiento de la oferta, la cual debía calcularse multiplicando el canon mensual ofertado por los 48 meses de la concesión.

Un punto clave para el turismo de reuniones

Con esta adjudicación, el complejo de congresos más importante de Mendoza renueva su propuesta gastronómica bajo el sello de una firma con amplia experiencia operativa y de logística "nómade".

El desafío de la nueva gestión privada será elevar el estándar de los servicios de cafetería permanentes y la atención de catering corporativo, en sintonía con el perfil internacional de Mendoza como plaza clave para el turismo de eventos y el sector vitivinícola.

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