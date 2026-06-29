Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de junio.

Durante la mañana y tarde de este lunes 29 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 29 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/ePJX1nPCvV

– En calle San Martín, entre 9 de Julio y Quintana, y adyacencias. De 14.30 a 17.30 h.

– Entre calles Dorrego, Olascoaga, 3 de Febrero y Libertador San Martín. En calle Lamadrid, hacia el norte de Dorrego. Entre calles Proyectada I172, Lisandro Moyano, Azcuénaga, Olascoaga y áreas adyacentes; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle San Miguel. En el barrio Grilli y adyacencias. De 9.00 a 11.00 h.

– En callejón Aguirre, entre calles 12 de Octubre y Proyectada G192, y zonas aledañas. De 11.15 a 14.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle San Juan, entre Tiburcio Benegas y Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.

– En la Ruta Nacional N°146, entre calles La Intendencia y Bombal, y áreas adyacentes; Cuadro Nacional. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Pedro Vargas, Los Filtros, 25 de Mayo y San Pedro; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Pichana, entre Borovina y Gatica; Cañada Seca. De 15.30 a 19.30 h.

– En calles Crespo y Sarmiento, hacia el norte de Libertador San Martín; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle 6 de Setiembre, entre Méndez y Ahumada. En el barrio 6 de Setiembre; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas