22 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de junio.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 22 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de junio

Luján

  • – En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles Hipólito Yrigoyen, Arístides Villanueva y Rafael Obligado. En barrio Don Octavio y adyacencias; Luzuriaga. De 11.15 a 14.00 h.

  • – En la intersección de calle Río Juramento con Maza y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 8.45 a 11.00 h.

Tupungato

  • – Hacia el sureste de la intersección de calles 6 de Setiembre y Ahumada. En los callejones Aveiro, Muñoz, Montes de Oca y zonas aledañas; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

Embed

San Carlos

  • – Entre calles Lavalle, 25 de Mayo, San Martín y Victorio Maestri. En barrio La Tradición. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla Sur; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles El Clavel, Appiolaza, Vargas y la Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

  • – En calle Las Calandrias, entre Los Teros y Fase de la Luna. De 13.00 a 17.00 h.

  • – En calle Sarmiento, entre San Martín y Los Castaños. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en nueve departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en tres departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Mundial 2026: cómo atenderá el comercio mendocino este lunes durante el partido de Argentina

Infracciones de tránsito: Nación dispuso una herramienta similar a Mendoza para denuncias ciudadanas

Paso Pehuenche gana protagonismo también en el turismo invernal

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de junio.

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 18 de junio.

Habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

El lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Terrible choque en Maipú: un muerto y una mujer herida de gravedad