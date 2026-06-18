Durante la mañana y tarde de este jueves 18 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 18 de junio
Ciudad
– En la intersección de calle Dr. Leloir con Schestakow y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.
– Entre calles Echeverri Gainza, Dr. Leloir, Dr. Milstein, Schestakow. En calle Dr. Carrillo, entre Dr. Milstein y Favaloro. En calle Dr. Leloir, entre Miyara y Dr. Carrillo, y zonas aledañas; barrio Champagnat. De 10.00 a 13.30 h.
Guaymallén
– Entre calles N°7, Mauricio Grenón, Severo del Castillo y San Miguel. En calle Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Severo del Castillo. En calle Miralles, entre Ferrari y Grenón. En los barrios Malvinas Argentinas, El Libertador, Evelin, Grilli Norte, Grilli Sur y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.
– En calle Pedro del Castillo, hacia el norte de Tacuarí. En loteo Las Cortaderas y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
– En el Regimiento de Infantería de Montaña; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
– En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En calle Cerro Campanario, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Cerro Aconcagua, hacia el oeste de Cerro Campanario, y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
– En la Ruta Provincial N°15, entre calles Lamadrid y Quintana. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
– En calle Las Margaritas, entre Rivadavia y Proyectada I187, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre.
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas