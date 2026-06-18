Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 18 de junio.

Durante la mañana y tarde de este jueves 18 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 18 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/gh0d1Cg66Q

– En calle Las Margaritas, entre Rivadavia y Proyectada I187, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°15, entre calles Lamadrid y Quintana. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En calle Cerro Campanario, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Cerro Aconcagua, hacia el oeste de Cerro Campanario, y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Regimiento de Infantería de Montaña; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Pedro del Castillo, hacia el norte de Tacuarí. En loteo Las Cortaderas y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles N°7, Mauricio Grenón, Severo del Castillo y San Miguel. En calle Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Severo del Castillo. En calle Miralles, entre Ferrari y Grenón. En los barrios Malvinas Argentinas, El Libertador, Evelin, Grilli Norte, Grilli Sur y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Echeverri Gainza, Dr. Leloir, Dr. Milstein, Schestakow. En calle Dr. Carrillo, entre Dr. Milstein y Favaloro. En calle Dr. Leloir, entre Miyara y Dr. Carrillo, y zonas aledañas; barrio Champagnat. De 10.00 a 13.30 h.

– En la intersección de calle Dr. Leloir con Schestakow y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Milagro de Los Andes, hacia el oeste de calle San Martín Norte (Ruta Nacional N°40), y zonas aledañas. De 14.00 a 18.00 h.

– En calle San Martín Norte, entre Los Abedules y paraje La Junta. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 12.30 a 16.30 h.

– Entre calles Benielli, Blas Parera, Las Cuevas, Las Aucas y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle Los Carolinos con San Cayetano y adyacencias; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Silverio Luffi y El Molino. En los barrios Pareditas y Cruz de Piedra; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.00 a 13.00 h.

– En calles Crespo y Sarmiento, entre La Argentina y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre. Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas