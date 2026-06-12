12 de junio de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

.Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 13 de junio.

.Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 13 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 12 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de junio

Guaymallén

  • – En calle Elpidio González. En el barrio Bizantino y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle La Purísima, entre Río Las Vacas y Rópolo. En calle Godoy Cruz, entre La Purísima y Río Aluminé, y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

  • – En calle Olavarría, hacia el este de Ruta Provincial N°40. En calle Terrada, hacia el norte y sur de Olavarría. En calle Taboada, hacia el este de Terrada, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

  • – En calle Proyectada I313 y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En la intersección de Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón; San José. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y callejón del barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

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Tunuyán

  • – En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal Sur. En los barrios CEC y Bombal; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles Los Luceros y El Retiro. En calle Avellaneda; El Cepillo. De 10.00 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En Arroyo Los Patos y Punta de Agua. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

  • – En el distrito Agua Escondida. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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