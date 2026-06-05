Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 5 de junio.

Durante la mañana y tarde de este viernes 5 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Viernes 5 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/JL0UsAj6y2

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En la zona de La Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Furno, entre Iriarte y Ruta Nacional N°40; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.

– En callejón Campana, hacia el sur de Ruta Provincial N°60. En calle Proyectada I337, en callejón Ortega y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En Calle Tirasso, entre Buena Nueva y Los Zorzales, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y Cruce del Río Atuel. En el Observatorio Pierre Augier y en Loma Amarilla. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Ejército de Los Andes, entre La Bodega y La Primavera. En loteo Club del Campo; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre calles N°11 y Valdez; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Usuhaia, entre Belisario Roldán y Gutenberg. En calle Gutenberg, entre Ushuaia y Alem. De 9.00 a 11.00 h.

– En barrio El Sosneado y en Los Parlamentos. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de la Estación Transformadora Pareditas. En loteo Navarro; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz electricidad Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas