28 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 28 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 28 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 28 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 28 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 27 de mayo.

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 26 de mayo.

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 28 de mayo

Guaymallén

  • – Entre calles Elpidio González, Urquiza, Los Malvones, Los Retamos y adyacencias; San Francisco del Monte. De 9.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Mitre, Emilio Civit, Pedernera, Godoy Cruz y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

  • – En la intersección de calle Lencinas con Valentín Alsina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Costa Flores. En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Cipolletti. En Planta Gascón II y adyacencias; Perdriel. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°15. En barrios Cooperativa Urviser, Cooperativa Solar de Cuyo y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • – En el callejón Arizu. En zonas aledañas a calle Proyectada I368; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Monteagudo, hacia el oeste de Gerónimo Ruiz, y adyacencias; Gutiérrez. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle Estancia Palma; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis. En el barrio Suboficiales; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.

Embed

Tunuyán

  • – En la Ruta Nacional N°40 Sur, entre calles Juan Riera y Crayón; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle Galmarini, entre Arequipa Suárez y Leopoldo Suárez; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle José Vicente Zapata, entre San Martín Norte y Ruta Provincial N°92. En calle Quiroga, entre Videla Zapata y José Vicente Zapata, y áreas adyacentes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Izuel, Moreno, Emilio Civit y callejón Arizu; Villa Atuel. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles N°11, N°15, Larga Vieja y Valdez; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°154, entre calles La Ripa y Prolongación El Palomar; Colonia Española. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Sardini, entre El Tambo y Costa de las Vías; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Namuncurá, Edison, 1 de Mayo y Adolfo Calle. De 15.00 a 17.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa corte luz.png
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de abril.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza

Monóxido de carbono en Mendoza: síntomas de alerta, prevención y cuánto cuesta un detector

Médicos muertos y licencias eternas: escándalo por los despidos en Salud de Mendoza

Quién fue la mujer que cambió para siempre la educación infantil en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
El paso a paso para tramitar el nuevo DNI.

Nuevo DNI electrónico: quiénes deberán renovarlo y cuánto cuesta

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo DAgostino

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo D'Agostino

La defensa insistió además en que las entrevistas judiciales se desarrollen sin custodia penitenciaria presente

El pedido del juez que recorrió la cárcel de Almafuerte tras las denuncias de los presos

A más de un mes de los incendios, se han registrado avances importantes video

Video: la víctima de los tres incendios en General Alvear reveló un dato inesperado sobre el sospechoso

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas