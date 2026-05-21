Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 21 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este jueves 21 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 21 de Mayo. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/PgWD5bV1Ju

– En calle La Carrera (o Ancón), hacia el oeste de La Gloria; San José. De 14.20 a 18.20 h.

– En calle La Costa y Corredor Productivo, entre Ruta Provincial N°89 y calle La Vencedora. En bodega Ambrosia, fincas Chandon y Reina. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Perito Moreno, hacia el este de San Pedro. En calles Montecaseros y Lamadrid, hacia el norte de Perito Moreno, y zonas aledañas; San Roque. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.

– Entre calles Antártida Argentina, Chicha Ruiz (o Retamos), Soberanía Austral y Ruta Provincial N°82. En el Loteo Elsa Inés Gul; El Challao. De 9.25 a 13.00 h.

– En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calles Beltrán y Márquez, entre Saavedra y Pringles, y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel de Lucía. De 8.45 a 12.00 h.

– En la Ruta Nacional N°146, entre Curva Bernuez y García; Monte Comán. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Bodega, entre Ejército de Los Andes y Avecilla; Rama Caída. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Línea Ancha, Rusa, Diamante y callejón García; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Castillo, entre Guillermo Díaz y Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el este de Castillo. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de los Puntanos (o Cabalgata Siete Lunas); El Manzano. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Pérez, entre La Argentina y Calderón. De 9.30 a 13.20 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.