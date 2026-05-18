Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 18 de mayo.

Durante la mañana y tarde de este lunes 18 de mayo , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes, callejón Mora y zonas aledañas; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Gaviola, La Primavera, Avecilla y callejón Agrario; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Videla Castillo, entre El Álamo y Rosario Bustos de Zapata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Villegas, entre Sara de Puebla y Ruta Nacional N°143. En el barrio Nuevo Milenio; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle la intersección de calle Alto Verde con La Costa y adyacencias. En Cabaña del Alto Tupungato; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Barriales, hacia el oeste de Perito Moreno. En calle Perito Moreno, hacia el oeste de Zanetti, y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y Félix Araujo. En calles N°211 y Proyectada I349, hacia el este de Víctor Hugo. En calle Félix Araujo, entre Pública N°510 y Ruta Provincial N°31. En calle Dr. Roque Sáenz Peña, entre Proyectada V276 y Félix Araujo. En calle Paramillo, hacia el oeste de Félix Araujo. En calles Proyectada V276 y V277 y zonas Aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

– En la intersección de calle El Chircal con Alamiz y áreas adyacentes; El Pastal. De 11.15 a 15.00 h.

– En calle Aristóbulo del Valle, entre General Paz y Quintana. Entre calles Marañón, Aristóbulo del Valle , General Paz, Proyectada N°1 y adyacencias; El Algarrobal. De 8.45 a 11.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.