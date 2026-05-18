18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 18 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 18 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 18 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 18 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Las Heras

  • – En calle Aristóbulo del Valle, entre General Paz y Quintana. Entre calles Marañón, Aristóbulo del Valle , General Paz, Proyectada N°1 y adyacencias; El Algarrobal. De 8.45 a 11.00 h.

  • – En la intersección de calle El Chircal con Alamiz y áreas adyacentes; El Pastal. De 11.15 a 15.00 h.

Maipú

  • – En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y Félix Araujo. En calles N°211 y Proyectada I349, hacia el este de Víctor Hugo. En calle Félix Araujo, entre Pública N°510 y Ruta Provincial N°31. En calle Dr. Roque Sáenz Peña, entre Proyectada V276 y Félix Araujo. En calle Paramillo, hacia el oeste de Félix Araujo. En calles Proyectada V276 y V277 y zonas Aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

  • – En calle Barriales, hacia el oeste de Perito Moreno. En calle Perito Moreno, hacia el oeste de Zanetti, y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En calle la intersección de calle Alto Verde con La Costa y adyacencias. En Cabaña del Alto Tupungato; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle Villegas, entre Sara de Puebla y Ruta Nacional N°143. En el barrio Nuevo Milenio; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Videla Castillo, entre El Álamo y Rosario Bustos de Zapata. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Gaviola, La Primavera, Avecilla y callejón Agrario; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Sarmiento, Avellaneda, Benielli y Balloffet. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes, callejón Mora y zonas aledañas; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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