18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Video: un enfrentamiento a tiros entre vecinos en Tunuyán provocó el corte de la Ruta 40

El conflicto se produjo entre vecinos de los asentamientos El Progreso y Luz y Fuerza. La situación derivó en un importante operativo policial.

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

 Por Carla Canizzaro

Un enfrentamiento a tiros entre vecinos en el departamento de Tunuyán generó momentos de máxima tensión durante la tarde/noche de este domingo y derivó en el corte de la Ruta Nacional 40. El hecho motivó un amplio operativo policial en la zona, donde trabajó personal de distintas dependencias con el objetivo de controlar la situación y evitar nuevos incidentes.

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Según la información recolectada por Sitio Andino, el conflicto se originó entre vecinos de los asentamientos El Progreso y Luz y Fuerza, quienes además bloquearon el ingreso al barrio Bordelongue. El enfrentamiento ocurrió específicamente en el callejón Santillán, donde se registraron disparos y arrojaron piedras a los autos de la Policía.

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Desvíos y complicaciones en el tránsito

Como consecuencia del operativo y del corte preventivo sobre la principal vía de circulación, los vehículos debieron ser desviados por calles aledañas para ingresar a los distintos barrios de la zona.

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito en el sector.

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