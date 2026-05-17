Video: un enfrentamiento a tiros entre vecinos en Tunuyán provocó el corte de la Ruta 40

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Un enfrentamiento a tiros entre vecinos en el departamento de Tunuyán generó momentos de máxima tensión durante la tarde/noche de este domingo y derivó en el corte de la Ruta Nacional 40 . El hecho motivó un amplio operativo policial en la zona, donde trabajó personal de distintas dependencias con el objetivo de controlar la situación y evitar nuevos incidentes.

La obra que conquistó al público argentino llega a Mendoza con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes

Petri recorrió el Valle de Uco, recogió reclamos de empresarios y puso el foco en la inseguridad

Según la información recolectada por Sitio Andino, el conflicto se originó entre vecinos de los asentamientos El Progreso y Luz y Fuerza , quienes además bloquearon el ingreso al barrio Bordelongue. El enfrentamiento ocurrió específicamente en el callejón Santillán , donde se registraron disparos y arrojaron piedras a los autos de la Policía.

Desvíos y complicaciones en el tránsito

Como consecuencia del operativo y del corte preventivo sobre la principal vía de circulación, los vehículos debieron ser desviados por calles aledañas para ingresar a los distintos barrios de la zona.

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito en el sector.