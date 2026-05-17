De terror: imputan a un cocinero acusado de matar al menos 16 animales tras adoptarlos

En el centro, el acusado; a su lado dos de sus vítimas.

Un hombre de 27 años fue imputado por al menos 16 hechos de maltrato animal en la provincia de Buenos Aires, en una causa que genera conmoción por el modus operandi que habría utilizado para ganarse la confianza de rescatistas y particulares .

Según la investigación, el acusado —identificado como Adriel Santiago Caminos Ortega — se hacía pasar por proteccionista para adoptar animales , principalmente gatos , y poco tiempo después estos morían en circunstancias sospechosas .

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De acuerdo al abogado querellante, Alexis Morocco , el imputado desplegaba un discurso convincente para acceder a los animales. “Se presentaba como alguien comprometido con el cuidado animal, con un relato muy persuasivo. Horas después, los animales aparecían muertos en situaciones extrañas” , explicó.

A partir del análisis de conversaciones y pruebas reunidas, desde la querella sostienen que se trataría de una persona con rasgos “narcisistas, maquiavélicos y sádicos”, que disfrutaba del sufrimiento de los animales.

gatos crueldad animal El acusado de maltrato animal contactaba a organizaciones protectores por las redes sociales.

Uno de los episodios que más impactó a los investigadores involucra a un menor de edad que habría estado bajo el cuidado del acusado. Según el relato del abogado, el hombre fue contratado como niñero por una mujer que lo conoció en una iglesia, y durante ese tiempo habría protagonizado un hecho de extrema gravedad.

De acuerdo con la denuncia, el acusado atacó a una mascota de la familia en presencia del niño, quien intentó intervenir para defender al animal. En ese contexto, el menor habría sido agredido y amenazado para que no intercediera.

El hecho no solo derivó en la muerte del animal, sino que también generó una causa paralela por las lesiones y amenazas hacia el niño.

La situación judicial del asesino de animales y el reclamo por penas más duras

El sospechoso se encuentra imputado en múltiples causas y bajo seguimiento judicial, en un contexto que se complejiza por cambios de domicilio y la acumulación de denuncias en su contra. Desde la querella anticiparon que buscarán una condena de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta la cantidad de hechos investigados.

En paralelo, el caso reavivó el debate sobre la legislación vigente. Este sábado, organizaciones proteccionistas convocaron a una movilización en el Obelisco para exigir penas más severas contra el maltrato animal. “La ley actual tiene más de 70 años y las sanciones son muy bajas. Este debe ser un caso que marque un antes y un después”, sostuvo Morocco.

Además, insistió en la necesidad de avanzar con proyectos que reconozcan a los animales como “seres sintientes” y no como objetos, con el objetivo de endurecer las condenas frente a este tipo de delitos.