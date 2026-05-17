Conducía alcoholizado por la Ruta 40 y chocó con un camión: se salvó de milagro

Un accidente vial entre un camión y una camioneta se registró durante la noche del sábado en Ruta 40, a la altura de Agrelo , y dejó como saldo a un conductor con politraumatismos leves . El dato más relevante del caso es que uno de los involucrados manejaba con más del triple de alcohol en sangre permitido por ley.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 , en el tramo previo a la intersección con Ruta 7 , donde personal policial y de tránsito intervino tras el choque entre un camión Iveco Stralis y una Toyota Hilux .

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De acuerdo con la información oficial, el conductor de la camioneta fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos leves , sin necesidad de traslado.

Al realizarle el dosaje de alcoholemia, el resultado fue de 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra más de tres veces superior al límite permitido para conductores particulares. En tanto, el chofer del camión arrojó 0 g/l , por lo que se encontraba en condiciones reglamentarias para conducir.

Qué sanciones prevé la ley para alcoholemia al volante

La legislación vigente en Mendoza establece límites de alcoholemia según el tipo de vehículo y contempla fuertes sanciones para quienes los superan.

En situaciones como esta, donde el conductor supera el 1 g/l de alcohol en sangre, la infracción se considera gravísima y puede derivar en multas que van de los $2.000.000 a los $5.500.000, e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días.

Además, la licencia debe ser retenida en el momento y, en caso de reincidencia, la sanción puede agravarse hasta un año de inhabilitación, junto con la obligación de realizar cursos de concientización vial.