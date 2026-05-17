17 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Conducía alcoholizado por la Ruta 40 y chocó con un camión: se salvó de milagro

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 40, en Agrelo. El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia (más del triple de lo permitido) y resultó herido.

El episodio no terminó en tragedia por fortuna.

El episodio no terminó en tragedia por fortuna.

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial entre un camión y una camioneta se registró durante la noche del sábado en Ruta 40, a la altura de Agrelo, y dejó como saldo a un conductor con politraumatismos leves. El dato más relevante del caso es que uno de los involucrados manejaba con más del triple de alcohol en sangre permitido por ley.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30, en el tramo previo a la intersección con Ruta 7, donde personal policial y de tránsito intervino tras el choque entre un camión Iveco Stralis y una Toyota Hilux.

Lee además
Trágico accidente en Luján de Cuyo: un motociclista perdió la vida

Perdió el control de la moto y protagonizó una tragedia fatal en Luján de Cuyo
Se levantó un importante operativo en la zona. La cifra de víctimas fatales podría ascender.

Fotos y videos: así fue el brutal choque entre un tren y un colectivo en Bangkok que dejó 8 muertos

De acuerdo con la información oficial, el conductor de la camioneta fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos leves, sin necesidad de traslado.

Al realizarle el dosaje de alcoholemia, el resultado fue de 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra más de tres veces superior al límite permitido para conductores particulares. En tanto, el chofer del camión arrojó 0 g/l, por lo que se encontraba en condiciones reglamentarias para conducir.

Qué sanciones prevé la ley para alcoholemia al volante

La legislación vigente en Mendoza establece límites de alcoholemia según el tipo de vehículo y contempla fuertes sanciones para quienes los superan.

En situaciones como esta, donde el conductor supera el 1 g/l de alcohol en sangre, la infracción se considera gravísima y puede derivar en multas que van de los $2.000.000 a los $5.500.000, e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días.

Además, la licencia debe ser retenida en el momento y, en caso de reincidencia, la sanción puede agravarse hasta un año de inhabilitación, junto con la obligación de realizar cursos de concientización vial.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre de 84 años fue atropellado por una moto en San Rafael y quedó internado

Accidente fatal en Palmira: uno de los conductores dio positivo en alcoholemia

Trágico accidente vial en Ruta 7 de San Martín

Chocó en Las Heras, dijo que se le atravesó un gato, pero estaba ebrio

Chocó en San Martín y el control de alcoholemia arrojó un resultado sorprendente

La alarmante cantidad de accidentes viales que hay en Mendoza por día

Noche de tensión en Alvear: persecución, vuelco y tres sospechosos detenidos

Manejaban por Luján y una vaca suelta desató un impactante accidente

LO QUE SE LEE AHORA
Madrugada fatal en Guaymallén: el detalle hallado entre la ropa de la víctima- (Imagen de Archivo)

Horror en Guaymallén: hallaron a un hombre muerto en la calle y sospechan un homicidio

Las Más Leídas

Viajar al sur desde Mendoza por las rutas 151 y 40, una travesía cada vez más riesgosa

Viajar al sur desde Mendoza por las rutas 151 y 40, una travesía cada vez más riesgosa

Además de droga, se secuestró una importante suma de dinero en efectivo.

Lo buscaron durante dos meses y cayó un proveedor de kioscos narco en Las Heras

Paneles solares domiciliarios: el incentivo que busca acelerar la energía solar en Mendoza

Cada vez más mendocinos instalan paneles solares: cuánto cuestan y en cuánto tiempo se amortizan

Un juicio civil por mala praxis causa revuelo en el ambiente de Salud de la provincia.

Preocupación en hospitales de Mendoza por una millonaria condena civil por mala praxis

La capilla de Carlo Acutis, en Chacras de Coria, corre peligro: el plan para salvar la obra.

Peligra la capilla del santo millenial Carlo Acutis: el plan para salvarla