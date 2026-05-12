12 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Accidente vial fatal en la Ruta 7 de San Martín: demoras en el tránsito

Un hombre perdió la vida al protagonizar un accidente vial en Ruta 7, a la altura de San Martín. Hay demoras en el tránsito.

Trágico accidente vial en Ruta 7, a la altura de San Martín.

Trágico accidente vial en Ruta 7, a la altura de San Martín.

 Por Pablo Segura

Un motociclista de 29 años murió este martes tras protagonizar un trágico accidente vial en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 985, en el departamento de San Martín. El siniestro ocurrió en la zona Este de Mendoza y tuvo como protagonistas a un camión y una moto, por causas que aún son materia de investigación.

Según las primeras informaciones policiales, el impacto fue de gran violencia y el conductorde la motocicleta, identificado como Santiago Duran (29), perdió la vida en el lugar antes de poder ser asistido por personal médico.

Lee además
Los accidentes viales se repiten a diario en la Provincia de Mendoza.

La alarmante cantidad de accidentes viales que hay en Mendoza por día
Accidente vial y alcoholemia positiva en San Martín.

Chocó en San Martín y el control de alcoholemia arrojó un resultado sorprendente

Tras el choque, efectivos policiales y servicios de emergencia trabajaron en la escena para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito sobre la Ruta 7.

Trágico accidente vial en la Ruta 7 de San Martín

El fatal accidente vial generó demoras y complicaciones vehiculares en uno de los principales corredores de Mendoza.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 10.31.59
Trágica muerte de un hombre tras un accidente vial en San Martín.

Trágica muerte de un hombre tras un accidente vial en San Martín.

Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban por Ruta 7 de este a oeste y a la altura del kilómetro 985, por motivos que se investigan, la moto chocó de atrás a un camión. Producto de esto, el conductor del rodado menor falleció en el acto.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Subcomisaría Giagnoni, Policía Vial de San Martín, Unidad de Patrullaje de Junín y Científica, entre otros.

Temas
Seguí leyendo

Chocó en Las Heras, dijo que se le atravesó un gato, pero estaba ebrio

Noche de tensión en Alvear: persecución, vuelco y tres sospechosos detenidos

Manejaban por Luján y una vaca suelta desató un impactante accidente

Fatal caída en Guaymallén: un perro apareció en el camino y ocurrió la tragedia

Conmoción en Las Heras por la muerte de una mujer atropellada: qué revelaron las cámaras

El trágico accidente ocurrido en Maipú que terminó con una víctima fatal

Choques menores: qué hacer y cuándo mover el auto, según un asesor de seguros

Expectativa total por el fallo que puede reactivar la causa más trágica de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió esta madrugada en Las Heras. (Foto ilustrativa).

Chocó en Las Heras, dijo que se le atravesó un gato, pero estaba ebrio

Las Más Leídas

Quiénes son los deudores zombies, la nueva cara del endeudamiento en Argentina

Refinanciar para sobrevivir: quiénes son los "deudores zombies" en Argentina

El policía acusado llevaba cerca de 20 años en la fuerza video

Cayó un policía por robar animales en General Alvear y podría ser imputado

El jefe comunal sigue internado.

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

Gripe en Mendoza: hospitales saturados y fuerte impacto en las aulas por los contagios.

La gripe en Mendoza satura las guardias y vacía las aulas

Este miércoles se inaugura en Mendoza el primer proyecto bajo el RIGI y Javier Milei fue invitado a participar del acto. 

Javier Milei podría venir a Mendoza para inaugurar el primer proyecto RIGI del país