Accidente vial fatal en la Ruta 7 de San Martín: demoras en el tránsito

Trágico accidente vial en Ruta 7, a la altura de San Martín.

Un motociclista de 29 años murió este martes tras protagonizar un trágico accidente vial en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 985, en el departamento de San Martín . El siniestro ocurrió en la zona Este de Mendoza y tuvo como protagonistas a un camión y una moto, por causas que aún son materia de investigación.

Según las primeras informaciones policiales , el impacto fue de gran violencia y el conductorde la motocicleta, identificado como Santiago Duran (29), perdió la vida en el lugar antes de poder ser asistido por personal médico.

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Tras el choque, efectivos policiales y servicios de emergencia trabajaron en la escena para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito sobre la Ruta 7.

El fatal accidente vial generó demoras y complicaciones vehiculares en uno de los principales corredores de Mendoza.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 10.31.59 Trágica muerte de un hombre tras un accidente vial en San Martín.

Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban por Ruta 7 de este a oeste y a la altura del kilómetro 985, por motivos que se investigan, la moto chocó de atrás a un camión. Producto de esto, el conductor del rodado menor falleció en el acto.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Subcomisaría Giagnoni, Policía Vial de San Martín, Unidad de Patrullaje de Junín y Científica, entre otros.