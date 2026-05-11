¿Javier Milei podría venir a Mendoza para inaugurar El Quemado, el primer proyecto bajo el RIGI del país?
El presidente fue invitado a participar de la inauguración del parque solar El Quemado, en Las Heras. Se trata del primer proyecto aprobado bajo el RIGI y también el primero de energías limpias dentro del régimen impulsado por el Gobierno nacional.
Este miércoles se inaugura en Mendoza el primer proyecto bajo el RIGI y Javier Milei fue invitado a participar del acto.
El presidenteJavier Milei podría desembarcar nuevamente en Mendoza esta semana en el marco de una inauguración que el Gobierno nacional busca mostrar como uno de los principales hitos económicos de su gestión: la puesta en marcha del parque solar El Quemado, el primer proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según pudo saber SITIO ANDINO, la invitación formal ya fue cursada al mandatario para participar del acto previsto para el miércoles, aunque hasta el momento la visita presidencial no fue confirmada oficialmente.
El Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” está ubicado en el departamento de Las Heras.
Daniel Cano
Actualmente ya se encuentran habilitados comercialmente los primeros 100 MW del parque, que comenzó a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El proyecto tendrá una capacidad instalada total de 305 MW y contará con más de 500 mil paneles solares bifaciales distribuidos sobre unas 600 hectáreas.
El acto se da en medio del anuncio por el “super RIGI”
La posible visita presidencial coincide además con el anuncio del Gobierno nacional para avanzar hacia una ampliación del esquema de incentivos a las inversiones, conocido informalmente como “super RIGI”.
La iniciativa busca profundizar los beneficios para sectores estratégicos y acelerar el ingreso de grandes capitales vinculados a energía, minería, infraestructura y exportaciones.
En ese contexto, El Quemado aparece como el principal ejemplo concreto que el oficialismo puede exhibir respecto al funcionamiento del régimen y su capacidad para destrabar inversiones de gran escala.
Una visita con peso político para Mendoza
La posible presencia de Milei en Mendoza no sería solamente técnica o empresarial. También tendría impacto político, en una provincia que se consolidó como una de las más alineadas con la agenda económica nacional, especialmente en materia energética, minera y de promoción de inversiones privadas.
La inauguración se produciría además en medio de un escenario donde la Nación intenta mostrar señales de recuperación económica e ingreso de capitales, utilizando proyectos vinculados a energía y minería como parte central de ese discurso.
De concretarse la visita, sería una de las actividades institucionales más importantes de Milei en Mendoza desde el inicio de su mandato.