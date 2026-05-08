Súper RIGI: el plan de Caputo para atraer industrias de litio, cobre y energías renovables

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la creación de un " Súper RIGI " que busca la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina. Este jueves el propio presidente Javier Milei había dado detalles.

" Argentina será una potencia minera en algunos años . Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas", explicó el ministro Caputo.

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Caputo añadió como sectores que p odrían beneficiarse la fabricación de "baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes".

"Lo mejor es que este esquema englobará sectores o industrias que no existen en Argentina", insistió el jefe del Palacio de Hacienda. Explicó que "la idea es darles condiciones a estas industrias que tienen márgenes muy bajos".

Las principales diferencias con el RIGI vigente

Caputo precisó que "la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el Super RIGI será de 15%". Además, la amortización será "más adelantada: 60% en el primer año y 20% en los dos siguientes".

A esto se suma una "exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación". Por otro lado, las provincias que adhieran no podrán cobrar ingresos brutos mayor al 0,5% y no se podrán cobrar tasas municipales a las ventas.

El proyecto va al Congreso

Caputo señaló que todavía no se definió el monto mínimo de inversión y adelantó que el proyecto irá al Congreso la próxima semana. El ministro afirmó que "este no es un esquema que apunta al corto plazo, sino que se beneficiarán los próximos gobiernos incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales".

"Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá", enfatizó. Aseguró además que en las próximas semanas los pedidos de inversión por el RIGI alcanzarán US$ 140.000 millones.

El objetivo: atraer inversiones

El ministro subrayó que el objetivo del Gobierno "es atraer inversiones". En esa línea, aseguró que "las ideas de la libertad funcionan" y por eso "hay interés en venir a la Argentina".

Caputo recordó que "Argentina incurrió en un exceso de gasto público que derivó en un enorme déficit fiscal y el aumento de impuestos para financiarlo hizo a nuestra economía menos eficiente y menos competitiva".