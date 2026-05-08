8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
RIGI

Súper RIGI: el plan de Caputo para atraer industrias de litio, cobre y energías renovables

El ministro de Economía presentó un esquema de incentivos fiscales para sectores que aún no existen en Argentina, como baterías de litio, autos eléctricos y paneles solares.

Super RIGI: el plan de Caputo para atraer industrias de litio, cobre y energías renovables

Super RIGI: el plan de Caputo para atraer industrias de litio, cobre y energías renovables

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/2052410024475885772&partner=&hide_thread=false

"Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas", explicó el ministro Caputo.

Lee además
Javier Milei anunció un Súper RIGI destinado a nuevos sectores dinámicos

Milei confirmó un "Súper RIGI": el Gobierno va por más inversiones, y busca desarrollar nuevos sectores
Mineria y Energía lideran las promesas de anuncios dentreo del RIGI

RIGI: anunciaron USD 85.000 millones, pero solo se aprobó el 20%

Sectores beneficiados

Caputo añadió como sectores que podrían beneficiarse la fabricación de "baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes".

"Lo mejor es que este esquema englobará sectores o industrias que no existen en Argentina", insistió el jefe del Palacio de Hacienda. Explicó que "la idea es darles condiciones a estas industrias que tienen márgenes muy bajos".

Las principales diferencias con el RIGI vigente

Caputo precisó que "la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el Super RIGI será de 15%". Además, la amortización será "más adelantada: 60% en el primer año y 20% en los dos siguientes".

A esto se suma una "exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación". Por otro lado, las provincias que adhieran no podrán cobrar ingresos brutos mayor al 0,5% y no se podrán cobrar tasas municipales a las ventas.

El proyecto va al Congreso

Caputo señaló que todavía no se definió el monto mínimo de inversión y adelantó que el proyecto irá al Congreso la próxima semana. El ministro afirmó que "este no es un esquema que apunta al corto plazo, sino que se beneficiarán los próximos gobiernos incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales".

"Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá", enfatizó. Aseguró además que en las próximas semanas los pedidos de inversión por el RIGI alcanzarán US$ 140.000 millones.

El objetivo: atraer inversiones

El ministro subrayó que el objetivo del Gobierno "es atraer inversiones". En esa línea, aseguró que "las ideas de la libertad funcionan" y por eso "hay interés en venir a la Argentina".

Caputo recordó que "Argentina incurrió en un exceso de gasto público que derivó en un enorme déficit fiscal y el aumento de impuestos para financiarlo hizo a nuestra economía menos eficiente y menos competitiva".

Temas
Seguí leyendo

Preocupación en Chile por el RIGI: temen perder inversiones frente a Argentina

Qué proyectos aprobó el RIGI y cómo se distribuyen las inversiones en Argentina

Nueva inversión bajo el RIGI promete más gas y menos importaciones para el invierno de 2027

La CGT pierde en los tribunales: levantan la medida que paralizaba la reforma laboral

Ya se sabe cuánto pagará ANSES por el Complemento Leche en mayo 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 8 de mayo de 2026

Ya se sabe cuánto y cuándo se cobrarán las PNC de ANSES en mayo de 2026

El vino argentino entra en ebullición: amparos, grieta política y fuerte pelea en redes

LO QUE SE LEE AHORA
Federico Sturzenegger cuando visitó el INV iniciando su política de destrucción de la Coviar y el propio Instituto

El vino argentino entra en ebullición: amparos, grieta política y fuerte pelea en redes

Las Más Leídas

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Huida y captura en Guaymallén: así cayó el acusado que escapó del Hospital Central

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país.

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

Masivo secuestro de motos tras un operativo en Las Heras

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este  8 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de mayo

La causa terminó con una condena de 10 años de prisión para los imputados.

Una denuncia anónima destapó un oscuro caso de sometimiento familiar en San Juan