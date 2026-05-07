RIGI: por ahora solo el 20% de los proyectos anunciados obtuvo aprobación oficial

Desde su reglamentación en agosto de 2024, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) acumula anuncios de 36 proyectos por un total de 85.000 millones de dólares , con la participación de 44 empresas provenientes de diez países.

Sin embargo, solo catorce de esas iniciativas ya cuentan con aprobación formal, por un monto cercano a los 20 mil millones de dólares , equivalente al 20 por ciento del total presentado. Los datos surgen de una plataforma elaborada por la consultora Globaris sobre la base de información pública.

El régimen, aprobado por el Congreso en junio de 2024, establece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y jurídicos por treinta años para sectores estratégicos, con una inversión mínima de 200 millones de dólares y críticas de sectores de la industria nacional que no se acallan.

El Gobierno nacional decidió prorrogar por un año adicional (hasta agosto de 2027) el plazo de adhesión, que exige un piso de inversiones para los primeros dos años. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , hasta ahora ingresaron al país menos del 10% de los fondos de los proyectos aprobados: 1.205 millones de dólares .

Minería y energía concentran el grueso de los compromisos

La distribución sectorial de los proyectos revela una marcada concentración en dos áreas. La minería encabeza el ranking con 46.425 millones de dólares anunciados, seguida por el sector de gas y petróleo, con 37.255 millones. El secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, señaló que el RIGI fue diseñado originalmente para impulsar los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y cobre, y que posteriormente se extendió a otras industrias.

Miguel Galuccio, ex titular de YPF y director ejecutivo de Vista Energy, anticipó que la compañía prepara dos inscripciones al régimen, junto a una tercera en asociación con YPF. Esta última, aún no formalizada, correspondería al desarrollo de LNG Argentina, que podría convertirse en la iniciativa de mayor envergadura dentro del RIGI, con una inversión estimada en cerca de 20.000 millones de dólares.

El litio es el sector que mayor cantidad de proyectos aportó: once en total, por un monto acumulado de 13.211 millones de dólares. Tres ya fueron aprobados (dos de Rio Tinto y uno de Galan Lithium), mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la inminente aprobación del proyecto de la empresa surcoreana Posco. El único proyecto rechazado en toda la historia del régimen corresponde también a este sector: la propuesta de la firma china Ganfeng.

Los proyectos petroleros totalizan diez iniciativas, con dos aprobadas. El cobre, en tanto, concentra cinco proyectos por 31.313 millones de dólares, una cifra que refleja la escala de las inversiones previstas en esa actividad.

image Varios anuncios del RIGI giran en torno a la construcción de gasoductos para exportar los producido en Vaca Muerta

San Juan y Neuquén lideran la captación de inversiones

Geográficamente, San Juan lidera las promesas de inversiones con cinco proyectos por 24.883 millones de dólares, tres de ellos ya aprobados. Neuquén, provincia de Vaca Muerta, le sigue con anuncios por 23.600 millones.

Más rezagadas aparecen Río Negro, Salta, Catamarca, Buenos Aires y Jujuy; por debajo de los 1.000 millones se ubican Mendoza, La Pampa y Santa Fe.

El capital local lidera, con presencia multinacional relevante

En cuanto al origen de los inversores, las empresas argentinas son las protagonistas del proceso: 22 firmas nacionales participan en las distintas iniciativas. En algunos casos, los proyectos involucran consorcios mixtos.

El oleoducto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), por ejemplo, agrupa a YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol junto a las multinacionales Chevron y Shell. Chevron es la única empresa estadounidense con participación en un proyecto RIGI.

Entre las empresas extranjeras, se cuentan cinco firmas chinas (concentradas principalmente en el litio), cinco canadienses, tres británicas, tres suizas, dos australianas, una brasileña (Petrobras, en el proyecto MEGA) y una surcoreana.

Nuevos anuncios y dudas sobre la concreción

Durante la última semana del período analizado, el ministro Caputo anunció dos nuevas adhesiones de relevancia. Pluspetrol presentó un proyecto para el desarrollo del bloque Bajo del Choique en Vaca Muerta, con una inversión de 12.000 millones de dólares y una producción estimada de 100.000 barriles diarios.

Pampa Energía, por su parte, propuso la construcción de la planta de fertilizantes más grande del continente en Bahía Blanca, por 2.400 millones.

El RIGI está vigente y los anuncios se multiplican, pero a la hora de la verdad solo un tercio de esos anuncios han sido presentados y aprobados, y aún menos realmente se han hecho efectivos o han comenzado el proceso de inversión. Más allá de los optimismos oficiales, la City y consultoras especializadas aseguran que lo que hay son muchas intenciones, pero una prudencia excesiva por un clima político y macroeconómico que no termina de convencer a los dueños de los dólares.