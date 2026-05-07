Acuerdo Mercosur-UE: La nuez inaugura exportaciones mendocinas al mercado europeo sin arancel

Si bien mucho se habló del aceite de oliva y el ajo , lo cierto es que la primera exportación mendocina dentro del nuevo régimen del acuerdo Mercosur - Unión Europea fue de nuez con cáscara del Valle de Uco directo a España .

La puesta en vigencia provisoria del acuerdo coincidió con el inicio pleno de la temporada de frutos secos en el Valle de Uco , lo que ayudó a que se redefinan las posibilidades de exportación de la cosecha 2026 .

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El primer cargamento beneficiado fue de unos 21 mil kilos de nuez con cáscara y un valor FOB de 60 mil dólares , con arancel cero , según confirmó a Sitio Andino el titular de la delegación Mendoza del Centro de Despachantes de Aduana de la Argentina , Fabrixio Pedroza .

"Algunos productores exportadores lo que hicieron en abril fue esperar los envíos para poderlos mandar con certificado de origen de Mercosur a la Unión Europea a partir del 1 de mayo, que comenzaba a regir el acuerdo", explicó Pedroza. Es por eso que el primer cargamento tiene como fecha precisamente el feriado del 1 de mayo .

El especialista explica que el eje operativo de este nuevo escenario es el certificado de origen, un documento que habilita el acceso a reducciones o eliminaciones arancelarias. Pedroza explica que se trata de un mecanismo de baja complejidad técnica, cuya emisión está actualmente en manos de entidades como la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, la UCIM y otras instituciones certificadoras habilitadas.

Certificación y operatoria: el nuevo esquema

El nuevo marco normativo incorpora una innovación relevante: la posibilidad de realizar el trámite de manera remota, habilitando la autocertificación por parte del exportador. Sin embargo, en esta etapa inicial, las empresas han optado por un enfoque conservador, manteniendo el circuito institucional tradicional para minimizar riesgos operativos.

La prudencia no es menor: el correcto funcionamiento del sistema documental es crítico en operaciones internacionales. En ese sentido, los actores locales cuentan con experiencia consolidada en certificaciones hacia mercados regionales como Chile y Brasil, donde los requisitos intrazona del Mercosur suelen ser incluso más exigentes que los del nuevo esquema europeo.

image La nuez del Valle de Uco se transformó en la primera exportación de Mendoza en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Desgravación: previsibilidad y mejora de márgenes

El corazón del acuerdo radica en un cronograma de desgravación arancelaria progresiva, estructurado según posiciones aduaneras específicas. Este esquema permite a los exportadores proyectar la evolución de sus costos de acceso al mercado.

En el caso de la nuez con cáscara, protagonista de esta nueva etapa, pasó a tributar arancel cero desde el primer envío, cuando antes tributaba 4 puntos de arancel. Este beneficio inmediato implica una mejora directa en la competitividad del producto en Europa, al reducir significativamente el precio final en destino.

La nuez sin cáscara, en cambio, se encuentra bajo un esquema gradual. Partiendo de un arancel previo del 5,1%, la reducción se aplica a razón del 20% anual, lo que sitúa la alícuota actual en 4,08% y proyecta su eliminación total en un plazo de cinco años. Esta previsibilidad resulta clave para la planificación financiera y productiva, especialmente en cultivos con ciclos largos.

Primeros envíos con el nuevo acuerdo

Este volumen se alinea con operaciones recientes de otras economías regionales, como el primer embarque de miel desde Entre Ríos (también de 20 mil kilos), que fue festejado por el canciller Pablo Quirno en redes sociales, consolidando un estándar logístico para el inicio de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2051778314143256659&partner=&hide_thread=false Camino a EEUU con el Presidente @JMilei y @LuisCaputoAR para participar de la Conferencia Global del Milken Institute, recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur.



Nuestra… pic.twitter.com/u3QQr1rJMN — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 5, 2026

Pedroza afirmó que hay varios embarques de nuez en curso, lo que confirma que la cadena de frutos secos opera a plena capacidad. Productos como el vino también se encuentran a la expectativa y el despachante confirmó que ya se realizó un primer envío a la Unión Europea, aunque de volumen muy chico.

Aceite de oliva y ajo: beneficios y competencia por cupos

Más allá de los frutos secos, se espera que el acuerdo genere impactos significativos en otros complejos productivos. El aceite de oliva emerge como uno de los grandes beneficiados: en esta primera etapa, unas 2.000 toneladas podrían exportarse con arancel cero, lo que implica una mejora sustancial frente al esquema previo.

El ajo, por su parte, accede a un tratamiento preferencial distinto. También contará con arancel cero, pero sujeto a un cupo inicial de 1.700 toneladas, que se expandirá progresivamente hasta alcanzar las 15.000 toneladas en ocho años. Este mecanismo introduce una variable competitiva adicional: los exportadores deberán disputar el acceso a ese volumen limitado, lo que puede generar tensiones en el corto plazo.

Otros productos: transición gradual

En tanto, productos como el vino, la miel y la ciruela desecada quedaron incluidos en esquemas de desgravación progresiva, con plazos que oscilan entre cuatro y ocho años.

En el caso del vino, la reducción será del 20% anual hasta alcanzar arancel cero, lo que abre una ventana de oportunidad significativa, aunque diferida en el tiempo. Para estos sectores, el desafío será sostener competitividad mientras se completa la transición.

Entre los principales desafíos hacia adelante aparecen la definición de criterios para la asignación de cupos, los tiempos efectivos de implementación de algunas reducciones y la adaptación de los productores y exportadores al nuevo esquema.