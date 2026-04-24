24 de abril de 2026
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Nuez

Crece la producción de nuez en el Valle de Uco: claves del auge y el futuro del sector

La producción de frutos secos crece y gana protagonismo frente a cultivos tradicionales. La nuez se consolida como una opción estable y rentable.

Crece la producción de nuez en el Valle de Uco: claves del auge y el futuro del sector

Crece la producción de nuez en el Valle de Uco: claves del auge y el futuro del sector

Por Sitio Andino Economía

En la última década, la producción en Valle de Uco empezó a mostrar cambios sostenidos y en crecimiento, con la nuez como uno de sus principales motores. Un estudio de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo (CCIAT) de Tunuyán detectó que la producción de frutos secos es una de las actividades agrícolas que más creció en la región.

En ese contexto, cada vez más productores están apostando por alternativas como la nuez, que combina estabilidad comercial con menores riesgos frente a otros cultivos tradicionales.

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Cada vez más productores están apostando por la nuez.

Cada vez más productores están apostando por la nuez.

Un cultivo que gana terreno en el Valle de Uco

Estamos en plena cosecha, algunos ya terminando y otros, con más extensión, todavía tienen un par de semanas por delante”, explicó Hugo Gottardini, productor de Tupungato, al trazar un panorama de la temporada. En diálogo con Noticiero Andino, detalló que se trata de un año positivo: “Hemos tenido más producción que en temporadas anteriores, no solo por la entrada en producción de nuevos nogales, sino también porque el clima fue más favorable”.

Detrás de este crecimiento hay razones concretas. A diferencia de la uva, la cereza o el durazno -cultivos que requieren cosecha inmediata y dependen de la recepción de bodegas o fábricas-, los frutos secos ofrecen mayor margen de maniobra. “Es una mercadería no perecedera, fácil de comercializar y de manejar. El productor se siente más defendido”, resumió.

Esa capacidad de almacenamiento permite administrar los tiempos de venta. “Se puede guardar en un galpón, bien conservada, y venderla de a poco”, explicó Gottardini, marcando una diferencia clave frente a otros productos.

Exportación y diversificación, las claves del negocio

El crecimiento de la actividad también está vinculado a una estrategia de reconversión productiva. “Cuando vemos que un producto deja de ser rentable, tratamos de transformar nuestras fincas”, señaló el productor. En el Valle de Uco, esa transición se refleja en la expansión de plantaciones de nogales, que hoy conviven con nuevas apuestas como el pistacho o la almendra, aunque -aclara- “nuestro caballito de batalla sigue siendo la nuez”.

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La apuesta por el nogal forma parte de una estrategia de reconversión.

La apuesta por el nogal forma parte de una estrategia de reconversión.

En términos comerciales, el mercado externo juega un rol central. Si bien países como India -uno de los mayores consumidores- no están disponibles para la Argentina, existen otras puntos activos. “Nosotros estamos colocando parte de la producción en el Mercado Común Europeo”, indicó. Aun así, el contexto internacional no está exento de incertidumbre: “Siempre está el temor de que conflictos como los del Golfo afecten los puertos o las rutas marítimas hacia Europa”.

Más allá de esas variables, el desafío principal está en equilibrar la oferta. “Toda la producción que tenemos no se puede consumir en el mercado interno. Si hay demasiada oferta, el precio baja”, advirtió. Por eso, insiste en la necesidad de sostener una estrategia mixta: “Hay que exportar una parte y destinar otra al mercado interno. De esa manera se puede lograr una buena rentabilidad”.

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Embed - El auge de los frutos secos en Valle de Uco: a qué se debe el aumento en la producción

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