Cuándo cobran el aguinaldo de junio 2026 los empleados estatales de Mendoza

Los trabajadores estatales de Mendoza ya tienen confirmada la fecha de cobro del aguinaldo correspondiente a junio de 2026 . Se trata de la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC), un pago extra equivalente al 50% del salario bruto más alto percibido durante el primer semestre del año.

El primer aguinaldo de 2026 -el próximo se abonará en diciembre- llega además en un contexto de cambio de hábitos. Según distintos relevamientos, casi tres de cada diez trabajadores planean destinar ese dinero al pago de deudas u otras obligaciones económicas.

En este contexto, el Gobierno de Mendoza confirmó que el aguinaldo será depositado el 19 de junio . A través de X, informaron que "el próximo viernes 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales".

Embed El próximo viernes 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/wVks8JkM2Q — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) June 8, 2026

Con este anuncio, la Provincia garantiza el cumplimiento del plazo legal para el pago del SAC, cuya fecha límite este año es el 30 de junio.

Quiénes cobran el aguinaldo

El SAC alcanza a los trabajadores estatales provinciales en relación de dependencia, entre ellos:

Docentes.

Personal administrativo.

Profesionales de la salud.

Agentes que integran la administración pública provincial.

aguinaldo, salario, inflación, dinero, sueldo.jfif Docentes, personal administrativa, profesionales de la salud y agentes de la administración pública cobrarán el 19 de junio.

Cómo calcular cuánto se cobra de aguinaldo

La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual percibido entre enero y junio de 2026. Es decir, no se calcula sobre un promedio, sino sobre el sueldo más alto registrado durante ese período.

Por ejemplo, si el ingreso mensual más elevado fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

En los casos en que el trabajador no haya completado el semestre, el cálculo se realiza de manera proporcional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hubo un ingreso reciente o una desvinculación antes de junio.

La fórmula consiste en dividir el mejor sueldo por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. Así, si una persona comenzó a trabajar en marzo y su mejor salario fue de $900.000, por cuatro meses le corresponderán $300.000.