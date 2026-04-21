Cuándo se paga el aguinaldo en 2026 y cómo calcular cuánto vas a cobrar

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año ya tiene fecha definida. Según la normativa, debe abonarse durante junio y, para 2026, el plazo límite es el 30 de ese mes. Sin embargo, la ley contempla una ventana adicional de hasta cuatro días hábiles , lo que habilita a algunas empresas a depositarlo en los primeros días de julio sin incurrir en incumplimiento.

En la práctica, esto implica que, aunque el pago corresponde formalmente a junio, en ciertos casos el dinero puede acreditarse en la cuenta bancaria con el mes ya iniciado.

La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual percibido entre enero y junio de 2026 . No se trata de un promedio, sino del sueldo más alto registrado en ese período.

Por ejemplo, si el ingreso mensual más elevado fue de $1.200.000, el aguinaldo a cobrar será de $600.000.

Cuando el trabajador no completó el semestre, el cálculo se realiza de forma proporcional. Esto aplica en casos de ingresos recientes o desvinculaciones antes de junio. La fórmula consiste en dividir el mejor sueldo por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados. Así, si una persona comenzó en marzo y su mejor salario fue de $900.000, por cuatro meses le corresponderán $300.000.

Qué es el aguinaldo y cómo impacta en el ingreso

El aguinaldo se determina sobre el sueldo bruto y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Se trata de un ingreso adicional relevante para los trabajadores, ya que suele destinarse a cubrir gastos extraordinarios, como compromisos de fin de año o el inicio del ciclo escolar.

En términos impositivos, no está alcanzado por descuentos de seguridad social ni por el impuesto a las ganancias hasta ciertos topes definidos por la legislación. De todos modos, tanto el monto final como la fecha de cobro pueden presentar variaciones según convenios colectivos o condiciones particulares de cada actividad.

jubilado jubilados jubilación aguinaldo Jubilados y pensionados también percibirán el aguinaldo.

Cuando cobrarán el aguinaldo los jubilados

Para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES, el aguinaldo se liquida junto con el pago mensual de junio.

Las fechas de cobro dependen de distintos factores, como la terminación del DNI, el tipo de prestación y el monto del haber. El calendario oficial se publica mes a mes y, por lo general, los pagos se concentran entre la segunda y la cuarta semana de junio.