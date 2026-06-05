Qué opinan desde la RTO en Mendoza sobre el nuevo esquema para talleres privados Foto: Yemel Fil

La decisión del Gobierno nacional de habilitar a talleres particulares para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) abrió un debate en el sector. Mientras la medida busca ampliar la oferta de prestadores y generar mayor competencia, desde la Cámara que nuclea a los Centros de RTO en Mendoza aseguran que la provincia ya cuenta con una amplia cobertura y que la actividad atraviesa un momento complejo.

Federico Doña , referente de la Cámara de RTO , sostuvo que Mendoza cuenta actualmente con una cantidad suficiente de centros habilitados para atender la demanda existente.

"Mendoza desde un principio tuvo una apertura muy amplia de talleres. En realidad se abrieron 25 en toda la provincia , por lo tanto creo que no va a hacer falta más talleres haciendo revisión técnica por el momento", afirmó en diálogo con Noticiero Andino.

Si bien consideró que la medida podría representar una oportunidad para ampliar el tipo de vehículos que pueden inspeccionarse, descartó que exista preocupación por una eventual competencia. "No veo gente que se anime a invertir en una actividad que no está funcionando actualmente" , señaló.

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Menos actividad y reclamo por más controles

Doña también advirtió que el sector enfrenta dificultades económicas. Según indicó, en los últimos tiempos cerraron dos centros de revisión debido a la baja actividad. "La realidad es que hay muy poca gente que viene a hacer la revisión técnica", aseguró.

En ese sentido, reclamó mayores controles en la vía pública para fomentar el cumplimiento de la normativa y propuso endurecer las sanciones para quienes circulen sin la revisión al día. "Una multa, en vez de ser leve, debería ser una falta grave por el riesgo que corre la gente que anda por la calle con vehículos en mal estado", sostuvo.

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Asimismo, manifestó reparos sobre la posibilidad de que los talleres mecánicos realicen revisiones y reparaciones al mismo tiempo.

"Ir a hacer una revisión técnica a un taller es peligroso porque te pueden generar situaciones donde te digan que tenés que arreglar frenos, amortiguadores u otros elementos. El usuario común no sabe realmente qué tiene el vehículo y puede terminar haciendo un gasto mayor", advirtió.

La mirada de los talleres mecánicos

Roberto Gómez, director de Megamecánica, coincidió en que la incorporación de nuevos actores no será inmediata, aunque por razones económicas y técnicas.

Según explicó en conversación con Noticiero Andino, para realizar RTO se requiere una fuerte inversión en equipamiento, que incluye frenómetros, bancos de suspensión, alineadores, analizadores de gases y sistemas de conexión permanente con la Dirección Nacional. Además, cada planta debe contar con un ingeniero responsable.

"Tenemos que hablar de una inversión de más de 70.000 u 80.000 dólares en maquinarias para poder hacer la RTO", afirmó.

Gómez consideró que la apertura puede generar competencia, pero remarcó que los requisitos exigidos limitarán el ingreso masivo de talleres al sistema en el corto plazo.