3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Revisión Técnica Obligatoria

La RTO ya no será exclusiva de las plantas habilitadas: cómo funcionará el nuevo sistema

La Nación puso en marcha el esquema que permite a talleres mecánicos privados realizar las revisiones técnicas obligatorias. La aplicación dependerá ahora de la adhesión de cada provincia.

El Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la RTO.

El Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la RTO.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles un nuevo esquema para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que permitirá a talleres mecánicos privados realizar las inspecciones vehiculares obligatorias, una tarea que hasta ahora estaba reservada a las plantas específicamente habilitadas para ese fin.

A partir de ahora, los talleres particulares que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la normativa podrán inscribirse para prestar el servicio de revisión técnica.

La Secretaría de Transporte será la encargada de administrar un registro centralizado de los nuevos prestadores y de supervisar la carga de datos y la interoperabilidad de la información generada en cada inspección.

Fin de la exclusividad de las plantas de revisión

La decisión había sido anticipada semanas atrás por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la apertura del sistema terminaría con lo que definió como el "monopolio" de las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Según el Gobierno, la reforma apunta a modernizar el sistema y ofrecer más alternativas a los conductores para realizar un trámite que suele generar demoras, turnos limitados y reclamos por parte de los usuarios.

La iniciativa forma parte del paquete de desregulaciones impulsado por la administración nacional y que tuvo uno de sus principales impulsores en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Qué requisitos deberán cumplir los talleres

La incorporación de talleres privados al sistema no será automática. Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán acreditar que cuentan con el equipamiento necesario para realizar controles bajo los mismos estándares de seguridad exigidos actualmente.

Entre las exigencias previstas figuran equipos para verificar:

  • Sistema de frenos.
  • Dirección y alineación.
  • Suspensión.
  • Luces y sistema eléctrico.
  • Emisiones contaminantes.
  • Niveles de ruido.
  • Estado de neumáticos.
  • Condiciones generales de seguridad del vehículo.

Además, los talleres deberán garantizar que la información obtenida durante las inspecciones pueda integrarse a la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.

El Gobierno también deberá definir mecanismos de auditoría, fiscalización y control de calidad para asegurar que todas las revisiones se realicen bajo criterios uniformes.

Una reforma que había quedado demorada

Los cambios en la RTO habían sido anunciados en marzo por Sturzenegger, junto con otras modificaciones al régimen de verificaciones técnicas.

Entre ellas figuraban la extensión de los plazos para que los vehículos cero kilómetro deban realizar la primera revisión, la eliminación de algunos trámites administrativos y la posibilidad de que cualquier taller equipado pudiera efectuar los controles.

Sin embargo, la implementación había quedado frenada por una medida cautelar promovida por cámaras empresarias vinculadas a las actuales plantas de revisión técnica.

Con la publicación de la nueva normativa, el Ejecutivo avanzó finalmente con la apertura formal del sistema al sector privado.

Qué puede pasar en Mendoza

Aunque la medida ya entró en vigencia a nivel nacional, su implementación efectiva dependerá de la adhesión que realicen las distintas provincias.

Esto se debe a que cada jurisdicción mantiene facultades para definir cómo se aplican los controles vehiculares dentro de su territorio.

Por ese motivo, el alcance real de la reforma en Mendoza dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno provincial respecto a la incorporación de talleres privados al sistema de Revisión Técnica Obligatoria.

Mientras tanto, el nuevo esquema abre la puerta a una transformación profunda en un trámite que cada año realizan millones de automovilistas argentinos para poder circular legalmente por las rutas y calles del país.

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