25 de julio de 2026
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Industria

El rol de la industria petroquímica en la matriz productiva de Mendoza

La industria petroquímica se consolida como uno de los principales generadores de divisas de Mendoza. Los detalles.

El rol de la industria petroquímica en la matriz productiva de Mendoza

El rol de la industria petroquímica en la matriz productiva de Mendoza

 Por Sofía Pons

Si bien la provincia de Mendoza se caracteriza principalmente por la agroindustria, los productos derivados del petróleo cobran relevancia en la matriz exportadora. Según la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, la industria de materias plásticas y sus manufacturas está entre los diez productos más despachados de Mendoza al exterior.

La provincia es reconocida fuera del país por sus vinos, el ajo, y la producción frutihortícola, pero la producción de plásticos aporta divisas y estabilidad a las exportaciones, según publicó la Cámara en base al último informe del Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del Indec y los registros de ProMendoza.

El Complejo Industrial Luján de Cuyo de YPF es el escenario de la producción que abastece las materias primas para la creación de polipropileno. Posteriormente se exportan dos variantes:

  • Polímeros en estado primario: "los despachos se realizan fundamentalmente en forma de gránulos o pellets, destinados a abastecer a las industrias de transformación plástica en los mercados externos",
  • Manufacturas plásticas: "en este caso el flujo de exportación es menor, pero tiene alto valor agregado dado que Mendoza envía al exterior productos terminados o semielaborados, como films, envases industriales, y plásticos técnicos orientados al packaging de alimentos y bebidas. Se trata de un segmento fuertemente traccionado por la demanda de los sectores vitivinícola y olivícola de Cuyo".

La industria petroquímica genera ingresos que varían entre 80 y 120 millones de dólares anuales. "Si bien Mendoza inició el 2026 con registros récord en sus exportaciones trimestrales generales, traccionadas fuertemente por los productos primarios, el segmento de los plásticos evidenció una contracción relativa. Analistas locales vinculan esta baja coyuntural a las paradas técnicas programadas en las unidades de producción de polipropileno y a la volatilidad en las cotizaciones internacionales del crudo y sus derivados, variables que reacomodaron los valores de exportación en el inicio del año".

La industria mendocina en el mundo

La producción de la industria petroquímica de Mendoza se comercializa en diferentes puntos de Latinoamérica:

  • Chile: "es el comprador natural de los polímeros mendocinos. Al ser un país fronterizo con un tejido industrial muy enfocado en la transformación plástica, pero sin producción petroquímica primaria a gran escala, depende del abastecimiento estratégico desde Mendoza".
  • Brasil: "representa un socio comercial clave para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) locales, sosteniendo una demanda firme tanto de materia prima petroquímica como de componentes plásticos intermedios".
  • Perú y Uruguay: despachos constantes pero de menor volumen.

La industria petroquímica y sus niveles de exportación demuestran que la provincia de Mendoza es mucho más que su campo y su producción agroindustrial.

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