Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

El Gobierno nacional realizó cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para simplificar los trámites de control vehicular y fomentar la competitividad. La medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Qué impacto tendrá en la provincia de Mendoza .

El Ejecutivo rechazó un reclamo por parte de empresarios y dejó firme la reforma mediante el Decreto 139/2026, que prevé menos trámites y apertura del mercado a concesionarias e importadores . De esta manera, la gestión de Javier Milei eliminó la exclusividad de los centros de inspección tradicionales .

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Así, la reforma fijó que la RTO pueda realizarse en talleres mecánicos y concesionarios oficiales , siempre que cuenten con el equipamiento necesario para realizar las pruebas. Otro de los cambios establecidos apunta a los plazos de control . Los vehículos nuevos deberán realizar la revisión recién a los cinco años, mientras que los autos particulares con más de diez años de antigüedad tendrán que pasar por los controles cada dos años.

Por ahora, el proceso para que los conductores realicen la Revisión Técnica Obligatoria seguirá siendo de la misma manera, pero Mendoza va adherir. Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial explicaron que, como ya se encuentra adherida a la normativa nacional vigente, " la Provincia avanzará en la adecuación de su reglamentación para alinearla con las disposiciones establecidas a nivel nacional ".

RTO, revisión técnica obligatoria.jpg Revisión Técnica Obligatoria. Foto: Yemel Fil

Según explicaron, Mendoza es "la jurisdicción con mayor cantidad y diversidad de propietarios y talleres habilitados del país", y a diferencia de otras provincias, no se realizó una licitación para la prestación del servicio. En el esquema vigente no está permitido la apertura de nuevas plantas de atención para realizar la RTO.

"A partir de la actualización normativa, el objetivo es avanzar hacia un esquema que amplíe las posibilidades de prestación: por un lado, permitir que los talleres actualmente habilitados puedan incorporar nuevos servicios y, por otro, habilitar que otros talleres puedan prestar el servicio de RTO, siempre en el marco de las condiciones técnicas y regulatorias que establezca la normativa vigente", indicaron.

De cuánto es la multa por no tener la RTO en Mendoza

A principios de año se actualizaron los valores de las infracciones viales en Mendoza. De acuerdo a lo que establece la Ley de Tránsito provincial, los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Faltas leves : entre 70 y 100 UF , lo que equivale a multas que van desde $35.000 hasta $50.000 .

: entre , lo que equivale a multas que van . Faltas graves : entre 500 y 700 UF , con sanciones que oscilan entre $250.000 y $350.000 .

: entre , con sanciones que oscilan . Faltas gravísimas : entre 750 y 1.000 UF , con montos que van desde $375.000 hasta $500.000 .

: entre , con montos que van . Concurso de infracciones (cuando se cometen dos o más faltas): entre 1.300 y 1.500 UF, es decir, multas de $650.000 a $750.000.

No contar con la RTO se considera una falta leve, por lo tanto la multa por no tenerla es de $50.000 (que se reduce a $30.000 si se accede al descuento por pago anticipado).

Si el pago se realiza dentro de los tres días hábiles posteriores a la confección del acta, el infractor podrá acceder a un descuento del 40% del valor, aunque el beneficio no rige para quienes sean multados conduciendo en estado de ebriedad (superando los límites permitidos por ley).