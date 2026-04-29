29 de abril de 2026
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Mendoza recibe el 51° Congreso de Agentes de Viajes con charlas y networking

Participarán referentes del sector, habrá talleres y espacios de debate que impulsarán la actividad y dinamizarán la economía local.

Mendoza recibe el 51° Congreso de Agentes de Viajes con charlas y networking

Mendoza recibe el 51° Congreso de Agentes de Viajes con charlas y networking

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza será sede de 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, el próximo 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza. En el evento es organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

Si bien el encuentro ya se había anunciado en septiembre en la Feria Internacional de Turismo (FIT), este miércoles se realizó la presentación oficial. Este congreso posiciona a Mendoza como un destino consolidado en el segmento denominado MICE por su siglas en inglés, en referencia al turismo de reuniones, incentivo, conferencias y exhibiciones.

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Además, este evento impulsará el movimiento de las actividades hoteleras, gastronómicas, y de servicios. La última vez que el Congreso se realizó en el territorio provincial fue en 2015.

Los detalles del Congreso Argentino de Agentes de Viajes

El 51º Congreso de Agentes de Viajes de la Faevyt contará con destacadas conferencias magistrales a cargo de:

  • Lara López Calvo,
  • Guillermo González,
  • Mariano Wechsler,
  • Nacho Girón,
  • Natalia De Vita,
  • Maxi Hapes,
  • Carlos Sosa,
  • Santi Siri y
  • Alejandro Vigil.

Además habrá una intensa agenda de talleres, capacitaciones y espacios de networking pensados para seguir impulsando la profesionalización y el desarrollo de las agencias de viajes en un contexto de constante transformación del sector.

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Durante el Congreso se realizará el proyecto Faevyt Solidario, una iniciativa de la Federación que busca dejar una huella en las sedes en donde se realiza el encuentro colaborando con proyectos locales. En esta oportunidad serán:

  • Museo Malvinas Maipú,
  • Asociación Gestión Nativa: que brinda educación y capacitación a jóvenes y adultos en un vivero donde se cultivan plantas autóctonas;
  • Asociación Civil Creando Huellas: grupo de familias que acompañan los desafíos de la vida diaria ante la llegada de un diagnóstico de discapacidad.
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