29 de abril de 2026
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Las Heras

Las Heras: libertad para el hombre que mató a un motociclista y se fugó

La justicia ordenó la liberación del responsable de un accidente vial fatal en Las Heras. Familiares de la víctima piden justicia.

Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras.&nbsp;

Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

La justicia ordenó la liberación de un hombre de 32 años que el sábado pasado atropelló con su auto a un motociclista en Las Heras, le causó la muerte y tras el accidente vial se fugó de la escena, para luego entregarse en una comisaría.

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Quien lo chocó fue Nazareno Caberos Solorza (32) a bordo de un Citröen C4. El hombre pagó este martes una fianza de $5 millones y fue liberado, aunque sigue sujeto a proceso, acusado de un homicidio culposo agravado por la fuga.

Las Heras: piden justicia por la liberación del responsable de un accidente vial fatal

La liberación de Caberos Solorza causó indignación en amigos, familiares y allegados a Chavarini, quienes en las últimas horas viralizaron el reclamo y pedido de justicia.

Accidente pedido de justicia Facundo Chavarini
El pedido de justicia que se viralizó en redes por el trágico accidente en Las Heras.

El pedido de justicia que se viralizó en redes por el trágico accidente en Las Heras.

“Basta de impunidad, pedimos justicia por Facundo. Padre, hijo, esposo, hermano que hoy no está. Fue atropellado y abandonado”, reza una de las imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Según trascendió este martes, la fiscal de tránsito Mariana Gutiérrez decidió otorgarle la libertad al acusado luego de que este pagara una fianza de $5 millones.

Para someterse al proceso en libertad, Caberos deberá cumplir una serie de requisitos, entre ellos no salir del país y presentarse periódicamente en la fiscalía.

Cómo ocurrió el accidente vial fatal

De acuerdo a las pericias, se sabe que el siniestro ocurrió a las 6.30 del martes en el cruce de las calles Perú y Roca, en plena Ciudad de Mendoza.

El ahora imputado, a bordo de un auto, embistió una moto que manejaba Chavarini, quien falleció en la escena. Tras el choque, Caberos se fugó y se presentó en una comisaría horas después.

Desde ese momento quedó detenido hasta que este martes fue liberado.

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