Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación.

El panorama político en el oficialismo dentro de la Universidad Nacional de Cuyo comienza a destrabarse a horas del cierre para la presentación de listas de cara a las elecciones del 9 de junio , en las que —entre otros cargos— se definirá quién ocupará el Rectorado por los próximos cuatro años .

Si bien todavía no se anunció públicamente (se daría a conocer este miércoles), la actual rectora Esther Sánchez —quien buscaba ir por la reelección acompañada en la fórmula por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello — habría aceptado bajarse de esa carrera . De este modo, allana el camino para que el actual vicerrector Gabriel Fidel sea el representante de “Interclaustro” (o la nueva denominación que lleve el espacio que lidera el radicalismo) en los comicios.

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La unidad entre los dos sectores en pugna descomprime una tensión que se extendió por varias semanas y que generaba incomodidad en Casa de Gobierno . El propio Alfredo Cornejo les había pedido a los precandidatos que acordaran y evitaran una fragmentación que ponía en riesgo doce años consecutivos de conducción de la casa de estudios (que —de presentarse juntos— prácticamente garantiza otros cuatro años más).

Gabriel Fidel, candidato a rector de la UNCuyo para las elecciones del 9 de junio.

Tras semanas de tensión, el radicalismo se acerca a la unidad en la UNCuyo

Las negociaciones continuaban esta noche y se prolongarán hasta el miércoles, pero la unidad ya estaría garantizada, revelaron distintas fuentes universitarias a Sitio Andino. Restaría cerrar detalles en cuanto a los nombres que integrarán las listas en las distintas unidades académicas. A menos que exista un cambio de último momento, también estaría confirmado que la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, será la compañera de fórmula de Fidel, tal como se presentaron tiempo atrás.

Asimismo, algunos se muestran optimistas con que el entendimiento se extienda al otro espacio del espectro radical, aunque “díscolo” de la actual conducción: el que integran el decano de Derecho, Ismael Farrando, y la funcionaria de la Municipalidad de Las Heras, Jimena Estrella.

En ese caso, las charlas seguían abiertas, pero aún sin llegar a un arreglo. Se trata de un sector ligado al exrector Daniel Pizzi, que ha sido crítico de la última gestión, aunque supo integrar “Interclaustro”. Su principal base de apoyo está en el claustro docente, que tiene mayor peso en el escrutinio, por lo que su incorporación evitaría una fuga de votos para el oficialismo desde ese ámbito.

Fidel contaba con el apoyo explícito de la Franja Morada, el brazo estudiantil de la UCR en la Universidad, que en un plenario regional resolvió respaldar al exministro de Gobierno y de Economía en las gestiones de Julio Cobos y Roberto Iglesias.

En una entrevista con Andino Streaming, el dirigente radical había manifestado su deseo de lograr la unidad con Sánchez, e incluso con otros sectores vinculados a la oposición. “Proponemos terminar con años de grieta. Queremos cerrar un ciclo de tanta conflictividad política y poder ir a una universidad autónoma, de excelencia y articulada con la comunidad”, señaló.

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Elecciones UNCuyo: (por ahora) sin unidad en el peronismo

En cuanto a los dispositivos vinculados principalmente al peronismo, si bien se logró reducir la cantidad originaria de listas lanzadas, por el momento dos espacios se mantienen firmes en su decisión de competir por el Rectorado.

Por un lado, el que integran la docente, investigadora y exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras, Adriana García (quien ya se ha presentado para el cargo en elecciones pasadas); y la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti.

Adriana garcia - 520588 Adriana García busca competir nuevamente por el Rectorado de la UNCuyo.

Por el otro, el binomio conformado por el docente de Artes y Diseño y extensa trayectoria académica y de gestión en la UNCuyo, Javier Ozollo; y la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat y dirigente de Libres del Sur, Fernanda Bernabé.

Embed - Proyecto Universidad on Instagram: "El jueves nos juntamos. Docentes, estudiantes, no docentes, graduados. Todos los claustros. Un solo proyecto. Porque la universidad que queremos se construye juntos, y este es el momento. Jueves 30 de abril — 18:00 h Comedor Universitario Proyecto Universidad Abierta. Un Nexo al Futuro. #ProyectoUniversidad #OtraUNCuyoEsPosible #UNCuyo" View this post on Instagram

Los representantes de ambos espacios mantienen negociaciones en busca de la unidad, pero por el momento no se ha logrado un pacto. Mientras tanto, unos y otros ya tienen completos los casilleros para todos los cargos electivos, por si las conversaciones no llegan a buen puerto.